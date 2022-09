Wanda Nara e Mauro Icardi si separano: l'annuncio dell'argentina su Instagram

Anche Wanda Nara e Mauro Icardi si sono separati, aggiungendosi alla lunga lista delle coppie che si sono dette addio in questi nove mesi del 2022. La notizia è stata data dalla modella argentina attraverso un post pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram.

I primi rumors sulla separazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara sono iniziati ad arrivare dall'Argentina nel mese di agosto. La crisi è iniziata a novembre del 2021, quando Nara ha scoperto il tradimento del marito con China Suarez, cantante, attrice e modella argentina, attraverso gli screenshot di una conversazione tra Icardi e la donna. A marzo Wanda ha svelato che, forse per vendicarsi, aveva avuto una relazione clandestina con Agustin Longueira, uno dei suoi bodyguard.

I due hanno sempre smentito le voci di una separazione, ma oggi è arrivata la conferma attraverso il "doloroso" post di Wanda su Instagram, dove la modella ha poco meno di 15 milioni di Follower. "È meglio si sappia da me - ha esordito - Mi risulta molto doloroso vivere questo momento ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori è preferibile lo si sappia da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettagli su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire, non solo per me ma anche per i nostri figli".

Come si nota Wanda Nara non nomina mai Mauro Icardi, ma parla di separazione e di figli, rendendo tutto esplicito. I due si sono sposati nel 2014, hanno due figlie, Francesca e Isabella, nate nel 2015 e nel 2016. Si erano incontrati quando Wanda era legata a Maxi López, allora calciatore della Sampdoria e compagno di squadra nonché, (ex) migliore amico di Icardi.