Wanda Nara avrebbe la leucemia: la notizia è stata diffusa dai media argentini

Purtroppo, giungono notizie preoccupanti dall'Argentina riguardo allo stato di salute di Wanda Nara. Durante il suo programma radiofonico su Radio Mitre, il giornalista Jorge Lanata ha annunciato che la moglie di Mauro Icardi è attualmente ricoverata in ospedale con una diagnosi impietosa: leucemia. La procuratrice sportiva aveva avuto dolori addominali nei giorni precedenti.

Wanda Nara, dopo il malore accusato, è stata portata d'urgenza alla clinica Los Arcos, dove si trova attualmente ricoverata, I medici, secondo quanto riferito dallo stesso Jorge Lanata, stanno procedendo agli esami, compreso l'agoaspirato del midollo osseo, utilizzato nella diagnosi dei tumori del sangue.

Nel corso della settimana, le condizioni di salute della procuratrice sportiva si sarebbero aggravate dopo il suo ingresso in clinica a causa di forti dolori addominali. I medici hanno iniziato a eseguire esami di routine per determinare la causa dei sintomi. I risultati preliminari di tali controlli hanno fatto sorgere il sospetto che Wanda possa essere affetta da leucemia. Tuttavia, per una diagnosi completa, si attendono i risultati della biopsia. Secondo il giornalista ci sono stati contatti di persone vicine a Wanda con Fundaleu, un centro specializzato nella cura della leucemia.

Nessun commento è stato fatto da parte di Wanda Nara o di Mauro Icardi. Dall'argentina arriva una dichiarazione del padre dai toni più rassicuranti. "Si trattava di esami di routine perché si sentiva male e desiderava conoscere la sua condizione di salute. Attualmente non è più ricoverata.", ha detto Andrés Nara.