Wallis Simpson, Joan Collins vorrebbe interpretare la duchessa di Windsor

Joan Collins è una delle star più longeve di Hollywood e nonostante i 90 anni compiuti da poche settimane, l'attrice non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal mondo del cinema e spera di poter avere l'occasione di interpretare un personaggio storico al quale è particolarmente affezionata, la duchessa di Windsor Wallis Simpson, moglie di Edoardo VIII del Regno Unito dopo la sua abdicazione al trono.

L'attrice spera di interpretare la duchessa nel film A letto con la Duchessa, biopic che coprirà gli ultimi quindici anni della sua vita:"Ho letto così tanto su di lei. Era esuberante ed era vivace. Era estremamente ben vestita. Era un'ottima compagnia" ha dichiarato al Sunday Times.

"Non è mai stata una pu***na ma la gente pensa a lei come alla donna peggiore che sia mai esistita. Sono rimasta così affascinata da questo perché dimostra come si può essere contaminati dall'opinione di tutti, anche quando è sbagliata. Infatti, aveva implorato il Principe di Galles di non sposarla".

Joan Collins ha rivelato che sono in corso lavori per un film biografico che la riguarda insieme alla defunta sorella Jackie Collins, e i maltrattamenti che ricevettero all'inizio della carriera:"C'è un film potenziale in fase di realizzazione su Jackie e me che sottolineerà come queste due donne in anticipo sui tempi in termine di emancipazione femminile, non vennero trattate molto bene".