Walkaway Joe: il trailer del nuovo film con Jeffrey Dean Morgan

Walkaway Joe, di cui è stato diffuso il trailer, è il nuovo film con star Jeffrey Dean Morgan che verrà distribuito negli Stati Uniti a partire dall'8 maggio.

Nel video si vede qualche anticipazione riguardante la storia di un ragazzo che decide di scappare di casa e viene coinvolto nel mondo del biliardo mentre va alla ricerca del padre.

Il film è diretto da Tom Wright (The Magicians), al suo esordio alla regia, mentre la sceneggiatura è firmata da Michael Milillo.

In Walkaway Joe si racconta l'improbabile amicizia tra un ragazzo che cerca il padre tra i tornei di biliardo e un uomo solitario in viaggio per fuggire dal proprio passato. I due scopriranno il potere di ottenere una seconda possibilità e di ottenere redenzione.

Nel film recitano Jeffrey Dean Morgan, il nominato al premio Oscar David Strathairn e Julian Feder.

Quiver Distribution farà debuttare il progetto sul circuito di video on demand e in alcune sale selezionate negli Stati Uniti a partire dall'8 maggio 2020.