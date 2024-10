"Si comporta come un guru della danza". Scoppia la "guerra" tra Deborah Lettieri e la Celentano

La Maestra Celentano ad Amici 24 potrebbe aver trovato un'avversaria difficile da fronteggiare, per quanto riguarda le coreografie e la visione della danza. E questa avversaria è Deborah Lettieri. La nuova professoressa che è entrata nel talent di Canale 5 al posto di Raimondo Todaro, fin dal suo primo ingresso, si è distinta per un'ottima conoscenza della materia e per quella voglia di far emergere il talento dei suoi allievi.

Come da programma, la Lettieri non riesce proprio a trovare un punto di incontro con la Maestra Celentano che, da sempre, è conosciuta per il suo carattere spigoloso e per il modo in cui insegna (e vede) la danza. Tra le due sono già volate scintille durante il pomeridiano ma, nel daytime di mercoledì 23 ottobre, la situazione sarebbe arrivata a un punto di non ritorno. Deborah Lettieri, infatti, in un incontro con le sue ballerine, si è lamentata della Celentano e del suo modo di imporsi con gli studenti.

Scambio di battute (a distanza) tra le due maestre: cosa è successo nel daytime di Amici

Per riassumere la vicenda. Durante il daytime, la Lettieri ha convocato le allieve per parlare delle prossime sfide e per parlare dei compiti lasciati dalla Celentano. Qui ha colto l'occasione per mandare una velata frecciatina all'altra maestra. La coach non ha, infatti, apprezzato il modo in cui la Celentano sia è posta con le sue allieve e non è contenta dei compiti che ha affidato.

Amici 24, Deborah Lettieri sostituisce Raimondo Todaro: ecco chi è la nuova insegnante di ballo

"Ho saputo che avete fatto un lavoro con la maestra Celentano" ha esordito la Lettieri. Poi sono arrivate le parole pungenti contro la collega. "Non so sulla base di che cosa lei si arroghi il diritto di prendere le allieve degli altri e di stilare una classifica come se fosse il gran guru della danza. Lei fa le cose secondo le sue regole, io secondo le mie". Parole che non sono passate inosservate e che hanno lasciato sia Alessia che Rebecca un po' sconfortate. Le due, incassato il colpo, si sfogano tra di loro in sala relax. Entrambe, non solo si sfogano in merito ai compiti assegnati ma si lamentano della classifica stilata dai prof che reputano poco giusta.