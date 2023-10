Volley, Serie A1 femminile: il calendario della prima giornata, come seguirla in streaming

Questo fine settimana inizia il campionato di serie A 1 di volley femminile: ecco il calendario della prima giornata e come seguirla in streaming.

Si accendono i riflettori sul palcoscenico della pallavolo femminile italiana, con grande attesa per l'inizio del Campionato di Serie A. VBTV, piattaforma ufficiale di streaming live Over-The-Top (OTT) di Volleyball World e Official Broadcaster, è pronta a trasmettere live tutte partite della stagione 2023/2024 portando le emozioni e le grandi sfide in programma nei palazzetti a tutti gli appassionati di pallavolo con contenuti di grande qualità in diretta sempre e ovunque su tutti i device e on demand.

La sfida per il 79° scudetto ha tutte le premesse per essere spettacolare e coinvolgente, a partire dal big match di domenica 8 ottobre Allianz Vero Volley Milano - UYBA Volley Busto Arsizio. Un match sotto i riflettori con l'esordio sulla panchina di Busto Arsizio del grande allenatore Julio Velasco e del ritorno di Paola Egonu nel campionato italiano, in forza all'Allianz Vero Volley Milano.

Volley Serie A1 femminile: il calendario della prima giornata su VBTV

Tra le partite del primo weekend trasmesse da VBTV

La sfida tra Allianz Vero Volley Milano - Uyba Volley Busto Arsizio

Le campionesse della Prosecco Doc Imoco Conegliano e le neo promosse dell'Itas Trentino

Il derby fiorentino tra Savino Del Bene Scandicci e il Bisonte Firenze

Il derby piemontese tra Reale Mutua Fenera Chieri '76 e Igor Gorgonzola Novara

Sabato 7 ottobre

In diretta streaming dal Pala Radi di Cremona alle ore 20.30: Trasportipesanti Casalmaggiore - Volley Bergamo 1991 Telecronaca di Marco Arcari

Domenica 8 ottobre

In diretta streaming dal Palaverde di Villorba alle ore 17.00: Prosecco Doc Imoco Conegliano - Itas Trentino Telecronaca: Gianmario Bonzi

In diretta streaming dal Palazzo Wanny di Firenze alle ore 17.00: Savino Del Bene Scandicci - Il Bisonte Firenze Telecronaca: Stefano Del Corona

In diretta streaming dall' Allianz Cloud di Milano alle ore 17.00: Allianz Vero Volley Milano - Uyba Volley Busto Arsizio Telecronaca: Rudy Palermo

In diretta streaming dal Pala Megabox di Pesaro alle ore 17.00: Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Roma Volley Club Telecronaca: Vito Coppola

In diretta streaming dal Pala Bus Company di Villafranca Piemonte alle ore 17.00: Wash4Green Pinerolo - Honda Olivero S.Bernardo Cuneo Telecronaca: Piero Giannico

In diretta streaming dal Palafenera di Chieri alle ore 21.00: Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Igor Gorgonzola Novara Telecronaca: Lorenzo Castiglia

Le dichiarazioni dei protagonisti

Alessia Orro, palleggiatrice dell'Allianz Vero Volley Milano commenta così l'inizio della competizione: "Finalmente si comincia! Ho sensazioni positive, sono molto contenta della squadra. Le ragazze lavorano forte in palestra, ed è la cosa fondamentale. Le migliori squadre del campionato puntano allo scudetto, e noi siamo una di quelle. Ci siamo rafforzate tutte, sarà una stagione lunga e difficile: vedremo cosa accadrà". Anche Myriam Sylla, schiacciatrice del team, conferma l'entusiasmo della compagna di squadra: "Mi aspetto una stagione positiva, migliore dello scorso anno. Non che sia stata una brutta stagione, ma vorrei ancora alzare l'asticella. Sono felice, non vedo l'ora di iniziare. Sono contenta della squadra e dei nuovi arrivi, ci auguriamo che anche il campo parli".

La squadra campione in carica Prosecco Doc Imoco Conegliano di Daniele Santarelli esordisce con la neo promossa Itas Trentino, che fa il suo storico debutto in serie A1. "Le aspettative e gli obiettivi qui alla Prosecco DOC Imoco sono sempre alti, se giochi qui giochi per andare fino in fondo in tutte le competizioni".

Commenta Joanna Wolosz, capitana della prosecco DOC Imoco Volley Conegliano "Siamo pronte per una stagione che sappiamo sarà molto difficile perché il livello delle avversarie si è alzato parecchio e la concorrenza sarà sempre più agguerrita. Ma noi Pantere siamo ancora affamate di vittorie e con il nostro gruppo ormai collaudato saremo pronte fin dalla prima giornata a dare battaglia come sappiamo."

Lo spettacolo non finisce qui: in programma anche il derby fiorentino tra la Savino Del Bene Scandicci del coach Massimo Barbolini e Il Bisonte Firenze.

Ekaterina Antropova, opposto della Savino Del Bene Scandicci, afferma: "Per questa stagione la più grande sfida, almeno inizialmente, sarà trovare il ritmo e l'equilibrio giusti e allo stesso tempo riuscire a vincere anche le sfide importanti. Si deve partire dall'interno della squadra per poi riuscire a conseguire dei risultati. Vorremo dei risultati positivi durante la stagione e sarà una bella sfida con tutte le altre squadre che si sono rinforzate. In generale vediamo delle squadre cambiate rispetto alla scorsa stagione, quindi sarà interessante metterci alla prova".

Un'altra attesissima sfida per questa stagione farà vivere agli appassionati tante emozioni: il derby piemontese tra Reale Mutua Fenera Chieri '76 e Igor Gorgonzola Novara, che vede l'esordio di Lorenzo Bernardi alla guida della formazione di Novara per la sua sua prima avventura nel volley femminile.

Cristina Chirichella, capitano della Igor Gorgonzola Novara afferma: "Mi aspetto una stagione piena di sfide e una squadra che ha già dimostrato di avere voglia di andarsi a prendere dei risultati importanti. Sono abituata a ragionare un passo alla volta: dobbiamo affrontare al meglio la doppia sfida con Casalmaggiore di Challenge Cup e fare un ottimo girone di andata in campionato per la Coppa Italia. Strada facendo ci porremo nuovi obiettivi, via via che la stagione procede".