Voglia di guardare: stasera su Cielo il film erotico con Lilli Carati e Laura Gemser

Va in onda stasera su Cielo, alle 21:25, Voglia di guardare, film erotico del 1986 diretto da Joe D'Amato, con protagoniste Jenny Tamburi e Lilli Carati. Nella pellicola, con la piccola parte di Josephine, è presente anche Laura Gemser, già famosa per la serie erotica di Emanuelle Nera.

Cristina (Jenny Tamburi) è una giovane e annoiata moglie. Perde la testa per Andrea, ex paziente del marito e uomo assai misterioso. Completamente in balìa dell'uomo, Cristina si lascia convincere ad esperienze particolari in un atelier, che è in realtà una casa d'appuntamenti gestita da Francesca (Lilli Carati), amante di Andrea. Andrea si innamora sinceramente di Cristina, ma la gelosia porta Francesca a rivelarle quel perverso gioco: Diego stesso la guardava da dietro uno specchio durante le sue performance erotiche all'interno dell'atelier. Cristina deciderà di tornare dal marito Diego.

Voglia di guardare è stato, per ironia della sorte, l'ultimo film erotico per le due co-protagoniste: se però Jenny Tamburi ha preferito dedicarsi alla TV e a lavori che la vedevano più vestita, Lilli Carati ha continuato la sua carriera come attrice pornografica.