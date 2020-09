Vladimir Luxuria e l'ex ballerino di Amici: ecco come è iniziata la storia dell'estate

Vladimir Luxuria ha conosciuto l'ex ballerino di Amici Gennaro Siciliano in una località della costiera amalfitana.

La passione per Vladimir Luxuria è arrivata all'improvviso, durante una normale giornata di lavoro: l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha raccontato di essere andata a Minori per essere intervistata: "Il destino ci ha fatti incontrare nello stesso albergo a Minori. Io ero ospite della manifestazione Letto ad una piazza e sono stata intervistata da Gigi Marzullo di fronte al pubblico del paese". L'ex parlamentare sta parlando di Gennaro Siciliano, l'ex ballerino di Amici con cui ha iniziato a frequentarsi e mentre i VIP si ammassavano nelle discoteche della Sardegna Vladimir e Gennaro hanno iniziato a conoscersi: "Non posso dire di essere fidanzata, ma i momenti con lui sulla Costiera Amalfitana sono stati davvero speciali".

Gennaro ha 31 anni è stato allievo del talent di Maria De Filippi nel 2008 e ha colpito Vladimir dal primo momento: " "Il primo incontro con Gennaro è stato molto dolce, mi avevano regalato una cassetta di fichi e io gliene ho offerto uno. Poi da cosa nasce cosa. Inutile negare che di lui mi ha colpito il fisico: fa il danzatore, i suoi muscoli sembrano disegnati!". Il ballerino è nato a Cosenza e alla domanda come abbiano passato l'estate Luxuria risponde: "da una camera d'albergo all'altra il passo è breve. È un ragazzo davvero attento e carino e, da buon calabrese, si è rivelato anche molto passionale. Non voglio scendere nei dettagli, ma diciamo che c'è stato qualche... bacetto!".