Viva RaiPlay: Serena Rossi e Il Volo ospiti di Fiorello, stasera su RaiPlay

Fiorello torna con la quattordicesima puntata di Viva Raiplay in compagnia di tanti ospiti, tra cui Serena Rossi e Il Volo, stasera solo su RaiPlay intorno alle 20:30, dopo il TG1.

Viva RaiPlay torna con la sua quattordicesima puntata naturalmente stasera su RaiPlay, intorno alle 20:30, guidato dal suo insostituibile conduttore, Fiorello, che accoglierà pubblico da casa e da studio nella penultima settimana del suo sperimentale show per la piattaforma RAI, dopo il successo della puntata di ieri sera.

Il primo conduttore piattaformista nella storia della TV italiana stasera è pronto al ritorno con ospiti nuovamente tutti musicali. Ci sarà Serena Rossi, reduce dal successo del nuovo Frozen II - Il segreto di Arendelle, in cui doppia la principessa Anna. Tornerà sul piccolo schermo anche Il Volo, dopo il successo del concerto da Matera trasmesso da Mediaset. Ci sarà poi Fulminacci, il giovane "cantautore normale" che ha conquistato in breve tempo la scena indie romana.

Viva RaiPlay va in onda fino al 20 dicembre con tre puntate settimanali - il mercoledì, giovedì e venerdì -, a partire dalle ore 20:30 per circa 50 minuti, in diretta direttamente sulla piattaforma RaiPlay, dove sarà possibile guardare e riguardare tutti i contenuti inerenti allo show. Viva RaiPlay! è un programma di Rosario Fiorello, scritto con Francesco Bozzi, Pierluigi Montebelli, Federico Taddia e Andrea Boin, Enrico Nocera, Edoardo Scognamiglio. La regia è di Piergiorgio Camilli.