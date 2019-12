Viva Raiplay, penultima puntata: Malika Ayane e Gianluca Vacchi ospiti di Fiorello, stasera su RaiPlay!

Viva RaiPlay torna con la sua penultima puntata naturalmente stasera su RaiPlay, intorno alle 20:30, guidato dal suo insostituibile conduttore, Fiorello, che accoglierà pubblico da casa e da studio in questo diciassettesimo appuntamento.

Fiorello si prepara ad accogliere anche i suoi ospiti, in questo giovedì 19 dicembre, penultimo episodio di Viva RaiPlay. A cominciare dall'influencer un po' per caso Gianluca Vacchi, con cui si può solo immaginare a che divertente siparietto il conduttore siciliano darà vita. Fresca della fine di una edizione di X-Factor non proprio esaltante dal punto di vista di ascolti e critiche, arriverà in studio anche Malika Ayane, prima ospite musicale in questa serata. Che vedrà anche la partecipazioni di Brunori Sas per presentare il suo ultimo album Cip!

Viva RaiPlay va in onda fino al 20 dicembre con tre puntate settimanali - il mercoledì, giovedì e venerdì -, a partire dalle ore 20:30 per circa 50 minuti, in diretta direttamente sulla piattaforma RaiPlay, dove sarà possibile guardare e riguardare tutti i contenuti inerenti allo show. Viva RaiPlay! è un programma di Rosario Fiorello, scritto con Francesco Bozzi, Pierluigi Montebelli, Federico Taddia e Andrea Boin, Enrico Nocera, Edoardo Scognamiglio. La regia è di Piergiorgio Camilli.