Viva RaiPlay, nona puntata: Max Pezzali e Giorgia ospiti di Fiorello, stasera su RaiPlay

Viva RaiPlay torna con la sua nona puntata naturalmente stasera su RaiPlay, intorno alle 20:30, guidato dal suo insostituibile conduttore, Fiorello, e in compagnia ancora una volta di tanti ospiti, che chiuderanno in bellezza una terza settimana che non ha deluso le aspettative.

Il primo conduttore piattaformista nella storia della TV italiana stasera è pronto al ritorno con ospiti da poco annunciati. Max Pezzali, come in molti avevano già ipotizzato dopo l'annuncio del maxi concerto a San Siro nel 2020, sarà sul palco insieme all'amico Fiorello. E un'altra amica è Giorgia, vista spesso ormai dalle parti di RaiPlay, e d'altronde era stata proprio l'ugola d'oro romana a dare il benevenuto agli spettatori in occasione delle brevi anteprime per Rai1. Dopo essere stato già ospite di Viva Asiago 10, ed evidentemente di ritorno dalla Calabria dove stava girando un film, ci sarà anche Francesco Montanari in questo venerdì sera con Fiorello, per parlare, forse, anche della terza stagione de I Medici, di cui è interprete. E poi Shade, il rapper torinese, probabilmente in diretta dal bollino rosso.

Stasera a #VivaRaiPlay altro che ospiti: SuperOspiti! Ve ne anticipiamo 4 e sono semplicemente FANTASTICI: @Giorgia, @MaxPezzali, Shade e Francesco Montanari! pic.twitter.com/pywa9B0wjR — VivaRaiPlay (@vivaraiplay) November 29, 2019

Viva RaiPlay va in onda con tre puntate settimanali - il mercoledì, giovedì e venerdì -, a partire dalle ore 20:30 per circa 50 minuti, in diretta direttamente sulla piattaforma RaiPlay, dove sarà possibile guardare e riguardare tutti i contenuti inerenti allo show. Viva RaiPlay! è un programma di Rosario Fiorello, scritto con Francesco Bozzi, Pierluigi Montebelli, Federico Taddia e Andrea Boin, Enrico Nocera, Edoardo Scognamiglio. La regia è di Piergiorgio Camilli.