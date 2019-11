Viva RaiPlay: Marco D'Amore e Nek ospiti di Fiorello nella sesta puntata, stasera su RaiPlay

Fiorello torna con la sesta puntata di Viva Raiplay in compagnia di tanti ospiti, tra cui Marco D'Amore e Nek, stasera solo su RaiPlay intorno alle 20:30.

Viva RaiPlay torna con la sua sesta puntata naturalmente stasera su RaiPlay, intorno alle 20:30, guidato dal suo insostituibile conduttore, Fiorello, e in compagnia ancora una volta di tanti ospiti, dopo la sorpresa fatta ieri sera con la presenza del ct della nazionale di calcio Roberto Mancini.

Il primo conduttore piattaformista nella storia della TV italiana stasera è pronto al ritorno con ospiti in parte già visti durante la striscia della mattina, Viva Asiago 10: è il caso di Marco D'Amore, che proprio ieri mattina aveva parlato, da RaiPlay, del nuovo film, L'Immortale, in arrivo nelle sale il prossimo 5 dicembre. E chissà che non riveli nuovi spoiler sull'attesissimo film che farà da tramite tra la quarta e la quinta stagione di Gomorra - La Serie. Spazio poi agli ospiti musicali: Nek, Enzo Avitabile e Sorah Rionda.

Viva RaiPlay andrà in onda con tre puntate settimanali - il mercoledì, giovedì e venerdì -, a partire dalle ore 20:30 per circa 50 minuti, in diretta direttamente sulla piattaforma RaiPlay, dove sarà possibile guardare e riguardare tutti i contenuti inerenti allo show. Viva RaiPlay! è un programma di Rosario Fiorello, scritto con Francesco Bozzi, Pierluigi Montebelli, Federico Taddia e Andrea Boin, Enrico Nocera, Edoardo Scognamiglio. La regia è di Piergiorgio Camilli.