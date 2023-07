Vittorio Vaccaro torna su Food Network con A casa cucina papà: orario e anticipazioni

Dopo il successo della prima stagione, Vittorio Vaccaro torna oggi 9 luglio 2023 su Food Network, alle 17:40, con A casa cucina papà. Nel corso del programma, che ci terrà compagnia per sei settimane, l'attore, appassionato di cucina, ci farà conoscere le sue ricette per conquistare famiglia e amici.

Vittorio Vaccaro, siciliano di nascita ma meneghino d'adozione, è attore per professione, musicista per passione e chef per vocazione. Papà moderno e multitasking, è il re dei fornelli di una famiglia allargata tutta al femminile.

La sua casa è un vero e proprio porto di mare: i suoi amici amano andare a trovarlo spesso, rigorosamente a sorpresa, sia a pranzo che a cena. Ma Vittorio non si lascia mai trovare impreparato, sorprendendo tutti con il menù perfetto per ogni situazione, che unisce il piacere del gusto a quello della condivisione. Gli ingredienti più preziosi della sua filosofia di cucina sono la gestione del tempo, l'autenticità dei sapori e la magia dei ricordi.

Fiori di zucca in pastella e gamberi rossi, tortino di patate, zucchine, e alici del Cantabrico, risotto con malga e mele cotte nell'aceto balsamico, tonno scottato con cipolla di Tropea grigliata e melograno, spaghetti con puntarelle e olive taggiasche... Questo è solo un assaggio dei piatti che Vittorio preparerà in queste nuove puntate.

Se avete già l'acquolina in bocca e avete voglia di un menù gustoso e facile da preparare, non vi resta che correre ad accoomodarvi a tavola. Tanto a casa cucina papà!

A casa cucina papà è prodotto da Jumpcutmedia per Warner Bros. Discovery. Food Network è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, Tivùsat Canale 53. Le puntate saranno disponibili in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.