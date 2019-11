Vittorio Sgarbi contro Vladimir Luxuria da Barbara D’Urso “Ti ho visto in strada a prostituirti”

Vittorio Sgarbi contro Vladimir Luxuria nello studio di Barbara D'Urso, dove sono volati pesanti insulti e l'accusa di essersi prostituita: la discussione è avventa durante l'ultima puntata di "Live - Non è la d'Urso", dove i due erano stati invitati.

Vladimir Luxuria voleva avere un chiarimento con Vittorio Sgarbi, che in una precedente puntata dello show l'aveva accusata di essersi prostituita. Con un'anteprima del genere era facile prevedere che la discussione sarebbe scivolata in uno scontro furioso e volgare.

"Ho grande rispetto per i travestiti... li amo. Quindi non mi rompere il ca..o" è il modo "sobrio" con cui il critico d'arte si approccia alla discussione per poi sostenere di aver letto sul Corriere della Sera un'intervista in cui la stessa Luxuria aveva ammesso d'essersi prostituita in passato. L'opinionista ha smentito l'intervista, ma Sgarbi ha rincara la dose sostenendo "una sera esco e vedo lei nell'evidente posizione di chi batte" a questo l'ex deputato risponde "una persona come me deve avere il diritto di camminare per strada e non essere scambiata per una prostituta!". "Non scambiata, tu eri una prostituta!" ha aggiunto Sgarbi.

La reazione di Luxuria è stata veemente "quale diritto hai di parlare della mia vita? Ma come ti permetti?". Ma Vittorio Sgarbi, come sempre, è andato avanti senza freni "ti vergogni del passato, di quello che sei stato? Non eri un uomo? Vabbè... Sei una donna, non hai il ca..o e sei una santa!". Questo il degno finale di uno pseudo dibattito molto poco moderato dalla conduttrice del programma. La discussione è stata ripresa anche dalla rete, su Twitter sono numerosi gli attestati di solidarietà a favore di Luxuria per l'aggressione verbale subita in studio e la stessa ha ammesso "Grazie, è stata dura".