Vittorio Sgarbi in terapia intensiva: condizioni critiche al Gemelli

Il critico d'arte, 74 anni, è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni sono definite critiche. Soltanto pochi mesi fa era tornato sul palco nella sua Ferrara, raccontando il periodo più difficile della sua vita.

Ore di apprensione per Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, dove si trova in terapia intensiva. Le condizioni, secondo le informazioni circolate nelle ultime ore e riportate dai media, sono critiche. Il quadro clinico resta sotto osservazione e, al momento, non sono stati diffusi dall'ospedale ulteriori dettagli ufficiali sulle cause del ricovero e sull'evoluzione della situazione.

Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli: cosa sappiamo

La notizia arriva dopo mesi segnati da importanti difficoltà personali e di salute, durante i quali Sgarbi aveva progressivamente ridotto la propria presenza sulla scena pubblica. E proprio il suo ritorno davanti al pubblico, pochi mesi fa, aveva rappresentato un momento particolarmente significativo.

Lo scorso maggio, infatti, Sgarbi era tornato a parlare nella sua Ferrara, sul palco del Teatro Comunale, intervistato da Aldo Cazzullo in occasione delle celebrazioni per i 150 anni del Corriere della Sera. Un incontro nel quale aveva scelto di raccontare senza nascondersi il periodo difficile attraversato.

A fare da filo conduttore era stata ancora una volta l'arte. Parlando de L'Urlo di Edvard Munch, Sgarbi aveva spiegato di sentirsi vicino a quell'opera per ciò che rappresenta: la solitudine e il confronto dell'uomo con la propria condizione. "Parla della solitudine, l'idea dell'uomo che deve fare i conti con la sua condizione umana", aveva detto.

Quelle parole, pronunciate pochi mesi fa davanti al pubblico della sua città, assumono oggi un significato particolare alla luce del nuovo ricovero.

Il precedente periodo di difficoltà aveva già portato Sgarbi al Gemelli nella primavera del 2025. Allora il ricovero era stato legato a un quadro di salute complesso, accompagnato anche da una profonda sindrome depressiva e da una significativa perdita di peso. Poi il ritorno in pubblico, la ripresa degli impegni e quella serata a Ferrara. Ora un nuovo ricovero e una situazione clinica che viene descritta come critica.

Il Gemelli non ha al momento fornito ulteriori informazioni ufficiali. L'attenzione resta quindi concentrata sulle prossime ore e sugli eventuali aggiornamenti sulle condizioni di Sgarbi.