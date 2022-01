Vittorio Cecchi Gori ricoverato al Gemelli: "Niente Covid, solo delle complicanze polmonari"

Vittorio Cecchi Gori è stato costretto ad affrontare tempestivamente dei nuovi problemi di salute: l'ex imprenditore cinematografico è attualmente ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma per complicanze polmonari che, secondo il suo medico, sono dovute al Covid.

La notizia, come accennato in precedenza, è stata data dal suo medico, il professor Antonio De Luca, il quale ha spiegato: "Si tratta di una complicazione dovuta sicuramente al Covid, da cui è guarito. Ora è negativo, ma è stato necessario un ricovero d'urgenza per verificare il suo stato di salute."

"Ho solo una polmonite, niente Covid che in realtà ho già avuto e ne sono guarito", avrebbe dichiarato lo stesso Cecchi Gori, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, rispondendo al telefono dal suo letto d'ospedale. "Sono sereno: il fatto è che a 80 anni ci si indebolisce, mi danno l'ossigeno, ma niente Covid."

Vittorio Cecchi Gori

Vittorio Cecchi Gori, in questo momento, si trova nel reparto Solventi ed è sotto osservazione. Ha avuto il Covid, nonostante le tre dosi di vaccino e, nei giorni scorsi, ha sviluppato un'improvvisa insufficienza respiratoria, motivo per il quale è stato ricoverato d'urgenza.