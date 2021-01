Vittorio Cecchi Gori ha una nuova fidanzata, un'aspirante attrice cubana di 32 anni

Vittorio Cecchi Gori, 78 anni, ha trovato una nuova fidanzata: la sua attuale fiamma si chiama Barbara, ha 32 anni ed è un'attrice cubana, come ha rivelato un amico del diretto interessato in esclusiva a Libero.

Il produttore cinematografico, dopo la tormentata storie d'amore con l'ex moglie Rita Rusić e la relazione durata tre anni con la showgirl Valeria Marini, è alla ricerca di una nuova stabilità sentimentale e sembra averla trovata tra le braccia di Barbara, attrice cubana di soli 32 anni. La notizia è stata data a Libero da un amico di Vittorio, ovvero da Antonio De Luca, di professione medico legale e da sempre una delle persone più vicine all'ex presidente della Fiorentina.

"Abbiamo trascorso a casa di Vittorio il Capodanno" ha detto De Luca a Libero e poi ha precisato "come prevede il dpcm del Governo che non vieta di salutare amici e parenti prima del coprifuoco". Subito dopo il medico legale ha rivelato la presenza della nuova fidanzata di Vittorio: "C'era anche la fidanzata di Cecchi Gori: si chiama Barbara e fa l'attrice".

Antonio De Luca ha raccontato anche come si sono conosciuti i due fidanzati: "Si sono conosciuti grazie ad un'amica di Vittorio che li ha fatti conoscere qualche tempo fa. Barbara è di origine cubana, è giovanissima. Ha 32 anni".

Vittorio Cecchi Gori a febbraio del 2020 ha scontato gli arresti domiciliari per bancarotta fraudolenta; tra i suoi prossimi progetti ci sarebbe il remake de Il Sorpasso e chissà se non sarà l'occasione per vedere Barbara esordire sui grandi schermi italiani.