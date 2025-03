La vita di Tiger Woods diventerà un film prodotto da Barack e Michelle Obama

La vita di Tiger Woods diventerà un film che verrà prodotto da Amazon MGM Studios ispirandosi al libro, scritto da Kevin Cook, intitolato The Tiger Slam: The Inside Story of the Greatest Golf Ever Played.

Il progetto vedrà coinvolti anche Barack e Michelle Obama, tramite la loro Higher Grounds, in collaborazione con Irwin Winkler, già nel team di Rocky e Creed.

I primi dettagli del film biografico

Alla regia del lungometraggio su Tiger Woods, di cui si racconterà la vita dall'infanzia ai successi sportivi, sarà impegnato Reinaldo Marcus Green, già dietro la macchina da presa di Una famiglia vincente - King Richard, che ha portato sul grande schermo la storia di Serena e Venus Williams e ha permesso a Will Smith di conquistare il premio Oscar per il ruolo del padre delle due campionesse di tennis.

Il libro The Tiger Slam, scritto dal giornalista di Sports Illustrated e direttore di Golf Magazine, si concentra sulla storica sequenza di vittorie ottenute sul campo da golf da Woods.

I primati stabiliti da Tiger Woods

Nel 1997 Woods ha vinto i Masters con il più grande margine mai registrato e diventando il primo golfista nero a conquistare l'ambita vittoria.

Quattro anni dopo Tiger è tornato ad Augusta National nel tentativo di conquistare per la quarta volta consecutiva il Grand Slam.

La storia, tra le pagine, è raccontata tramite la prospettiva dei caddie, dell'allenatore, degli avversari e degli idoli dello sportivo, mostrando inoltre come il suo perfezionismo abbia rappresentato in più occasioni un ostacolo da superare mentre le sue capacità fisiche e mentali, caratteristiche che ha avuto e sviluppato fin da bambino, gli hanno permesso di ottenere risultati mai raggiunti prima nel mondo del golf.