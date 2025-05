Visione: Kerry Condon interpreterà F.R.I.D.A.Y. l'assistente con intelligenza artificiale, nella serie Marvel

Kerry Condon, candidata all'Oscar per Gli spiriti dell'isola, tornerà nell'universo Marvel come F.R.I.D.A.Y., l'assistente AI di Tony Stark, stavolta in carne e ossa, nella serie Disney+ Vision. Lo show introdurrà anche altri volti noti e nuove minacce, tra cui Jocasta, la "sposa" di Ultron, e forse persino i figli di Visione.

La voce di F.R.I.D.A.Y. prende forma: Kerry Condon sarà l'AI umana

Il ritorno di Visione sul piccolo schermo si preannuncia ricco di sorprese, e la più affascinante tra queste è la metamorfosi digitale di F.R.I.D.A.Y. in una figura umana interpretata da Kerry Condon. Dopo aver prestato la voce all'intelligenza artificiale di Tony Stark nei film Marvel successivi a Age of Ultron, l'attrice nominata all'Oscar per Gli spiriti dell'isola indosserà ora un corpo tutto suo nella serie Disney+ dedicata a Visione. Il progetto, che potrebbe intitolarsi Vision Quest, è considerato il terzo capitolo ideale di una trilogia iniziata con WandaVision e proseguita con Agatha All Along.

Una scena di WandaVision

Non è ancora chiaro in che modo F.R.I.D.A.Y. si inserirà nella trama, ma il salto da voce incorporea a presenza fisica promette sviluppi inediti, soprattutto in un contesto narrativo che esplora identità e coscienza artificiale. Nel cast torneranno anche volti familiari: James D'Arcy riprenderà il ruolo di Edwin Jarvis e James Spader potrebbe nuovamente prestare la sua sinistra eloquenza a Ultron - forse in una veste umana. La regia è affidata a Terry Matalas, già acclamato per Star Trek: Picard e personalmente approvato da Kevin Feige, noto fan dell'universo trekkie.

Accanto a Condon, la serie accoglierà T'nia Miller nel ruolo di Jocasta, descritta come "astuta, potente e assetata di vendetta". Nata nei fumetti come sposa robotica di Ultron, Jocasta si è spesso trovata divisa tra la sua origine programmata e la propria volontà. Non si esclude che possa, con il tempo, entrare a far parte degli Avengers, seguendo l'arco narrativo dei comics. Mentre si vocifera del debutto live-action dei figli sintetici di Visione, Vin e Viv, resta il mistero sull'eventuale ritorno di Elizabeth Olsen. L'ultima apparizione di Wanda l'ha vista seppellita sotto una montagna dopo aver devastato l'universo alternativo degli Illuminati in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.