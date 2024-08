Una reduce degli Avengers raggiunge Andrew Scott nel cast di Pressure, film sul D-Day

L'abbiamo conosciuta per il suo lavoro in Better Call Saul, e in molti la ricorderanno anche come voce dell'intelligenza artificiale FRIDAY nei film sugli Avengers della Marvel, ma il successo è arrivato grazie alla nomination agli Oscar con Gli spiriti dell'isola.

Kerry Condon si unirà ad Andrew Scott e Brendan Fraser nel prossimo film sul D-Day, Pressure, di Working Title e Studiocanal.

Le riprese di questo dramma a orologeria sui giorni di tensione che precedettero lo sbarco in Normandia inizieranno il mese prossimo nel Regno Unito. Condon interpreterà la fidata aiutante di Dwight D. Eisenhower, il capitano Kay Summersby.

Gli spiriti dell'isola: un'immagine di Kerry Condon

La storia vera vedrà la star di Estranei e Ripley interpretare il capo ufficiale meteorologico britannico James Stagg, il cui compito era quello di informare Eisenhower sulle condizioni meteorologiche che avrebbero reso possibile o meno lo sbarco sulle coste della Normandia. Questo complesso processo decisionale fu fondamentale per le sorti della Seconda Guerra Mondiale e per il corso della storia.

All of Us Strangers, Andrew Haigh: "Andrew Scott e Paul Mescal non hanno avuto paura delle scene di sesso"

Summersby servì come autista e poi come segretario personale del generale dell'esercito Eisenhower, che era il comandante supremo degli alleati (e in seguito presidente degli Stati Uniti). I due trascorsero molto tempo insieme fino alla fine della guerra e divennero molto amici; alcuni scrittori hanno ipotizzato una relazione sessuale tra i due, anche se le persone che li conoscevano all'epoca hanno respinto questa affermazione, così come la maggior parte dei biografi di Eisenhower.

Anthony Maras (Hotel Mumbai) dirigerà Pressure, le cui riprese inizieranno a settembre nel Regno Unito. Il vincitore dell'Olivier Award David Haig e Maras hanno scritto la sceneggiatura basata sull'opera teatrale di Haig, acclamata dalla critica, che esplora lo stress personale e militare di Stagg e le tensioni che si crearono tra le squadre con previsioni meteorologiche diverse per la data del D-Day proposto. Il film si concentrerà sulla pentola a pressione del processo decisionale, ma catturerà anche la portata degli sbarchi.