Vinterviken, su Netflix in streaming da oggi

Vinterviken, il nuovo film drammatico romantico diretto da Alexis Almström, arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 8 settembre 2021!

Il sedicenne John-John vive a Stoccolma, nella quale l'adolescenza non è un'età facile da trascorrere soprattutto se si vive in periferia e si viene guardati con circospezione per il solo fatto di avere la pelle nera. Il ragazzo è infatti figlio di immigrati e la comunità è stata da tempo abbandonata dallo Stato, così darsi alla criminalità resta l'unica maniera per risolvere i problemi economici delle famiglie povere.

Locandina di Vinterviken

Nonostante tutto, John-John e la madre non intendono lasciarsi trascinare in questa direzione. Il ragazzo, però, ha da poco perso un caro amico: per cercare di ritrovare la serenità, trascorre le giornate estive alla baia con Sluggo, Kiba e Tariq. Un giorno, una bambina, Patricia, rischia l'annegamento tra le onde, ma a salvarla sarà proprio John-John, che in questa occasione conoscerà anche la sua sorella maggiore Elizabeth. Per lui sarà amore a prima vista, ma il ragazzo dovrà purtroppo considerare come, nonostante la ragazza sia iscritta alla sua stessa scuola, appartenga a una famiglia ricca e borghese, e per questo frequentarla potrebbe diventare impossibile.

Ma, nonostante le distanze apparentemente incolmabili, Elizabeth e John-John cominceranno a conoscersi e si innamoreranno. Tra di loro vi saranno anche delle piccole divergenze, ma serviranno per cementarli ulteriormente e per affrontare gli sguardi pieni di pregiudizi che li osservano. Sarà il padre della ragazza ad opporsi per primo, ma i due giovani hanno deciso: nessuno li fermerà.