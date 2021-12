Vincenzo Spadafora ha moglie e figli? La vita privata dell'ex ministro

Vincenzo Spadafora, un politico italiano che dal 5 settembre 2019 al 13 febbraio 2021 è stato ministro per le politiche giovanili e lo sport nel Governo Conte II, non ha né moglie né figli e il 7 novembre 2021, durante il programma Che tempo che fa, ha dichiarato pubblicamente la propria omosessualità.

Spadafora ha sempre cercato di mantenere un profilo basso senza mai dare spazio ad ogni genere di indiscrezione o polemica relativa alla sua vita personale fino allo scalpore (in senso positivo) che è arrivato con le sue dichiarazioni nel corso di una sua ospitata a Che tempo che fa a novembre 2021.

Durante l'intervista rilasciata a Fabio Fazio il Ministro ha dichiarato: "In politica questo tema viene ancora utilizzato per ferire l'avversario politico, per quel brusio di fondo, anche molto squallido, che ho subito anche io. Io stasera volevo spegnere questo brusio, sapendo che io resto l'uomo che sono, con tutto il percorso personale e complicato che ognuno di noi fa nella sua vita, per qualunque motivo e per il quale dobbiamo avere molto rispetto. Io spero da domani di essere considerato per quello che faccio, per come lo faccio, lo stesso uomo di sempre quale sono per la mia famiglia e per i miei amici".

Il deputato per il Movimento 5 Stelle ha sempre messo la propria privacy al primo posto e, sebbene abbia un profilo Instagram pubblico, non sappiamo quasi niente della sua vita privata: non è nota l'esistenza di un compagno visto che Vincenzo Spadafora pubblica solamente post al fine di sponsorizzare i progetti a cui prende parte.