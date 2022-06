Vincenzo Malinconico, Avvocato d’insuccesso: in autunno su Rai1 la fiction con Massimiliano Gallo

Si chiama Vincenzo Malinconico, Avvocato d'insuccesso la nuova fiction con Massimiliano Gallo, tratta dai romanzi di Diego De Silva, che andrà in onda in autunno su Rai1.

Tra le nuove fiction in onda in autunno su Rai1 c'è anche Vincenzo Malinconico, Avvocato d'insuccesso, che vedrà Massimiliano Gallo impegnato nel ruolo del protagonista, già assai noto ai conoscitori dei romanzi "Non avevo capito niente", "Mia suocera beve" e "Divorziare con stile" di Diego De Silva, da cui la serie è tratta.

Vincenzo Malinconico, Avvocato d'insuccesso farà compagnia al pubblico del primo canale RAI con 8 episodi da 50 minuti- per un totale di 4 prime serate - diretti da Alessandro Angelini. Al fianco di Massimilano Gallo troveremo Denise Capezza, Francesco di Leva, Teresa Saponangelo, Lina Sastri, Giovanni Ludeno, Luca Gallone, Ana Caterina Murariu e Michele Placido.

Chi è Vincenzo Malinconico? Prendete la persona più simpatica che conoscete. Poi quella più intelligente. Poi ancora quella più stupida e infantile. Più generosa. Più matta. Mescolate bene. Ecco, grosso modo, il protagonista di questa serie. Un po' Woody Allen, un po' Holden, un po' semplicemente se stesso: iconico personaggio nato dalla penna di Diego De Silva, è un avvocato semi-disoccupato, un marito semi-divorziato, e soprattutto un grandioso, irresistibile filosofo naturale. Capace di dire cose grosse con l'aria di sparare fesserie e di affrontare la camorra come l'amore con la stessa piroettante, alogica, stralunata forza, Malinconico ci fa affezionare alle sue vicende sgangherate e irrisolte e ci fa vedere il mondo attraverso il suo sguardo ironico e autentico, costringendoci a pensare ridendo.

Vincenzo Malinconico, Avvocato d'insuccesso è una coproduzione Rai Fiction - Viola Film ed è scritta da Diego de Silva, Massimo Reale, Valerio Vestoso e Gualtiero Rosella.