Vincent Cassel difende Andrew Tate: "La mascolinità è diventata motivo di vergogna per i ragazzi"

Vincent Cassel ha difeso Andrew Tate durante un'intervista recente, attaccando social media come Instagram e TikTok per l'influenza negativa che esercitano sui giovani.

Vincent Cassel ha sempre diviso il pubblico vivendo una relazione di amore e odio con i suoi fan e una recente intervista non fa che confermare questa sua controversa reputazione: la star del prossimo film di David Cronenberg ha pubblicamente difeso Andrew Tate, l'ex kickboxer statunitense, idolo di milioni di ragazzi, che è stato recentemente arrestato in Romania.

Durante l'intervista Cassel ha attaccato i social e quella che definisce come una vera e propria crociata intrapresa dal mondo dell'intrattenimento ai danni della mascolinità. L'ex marito di Monica Bellucci ha quindi speso alcune parole sul caso Tate affermando che, sebbene abbia commesso degli errori, il kickboxer è uno degli ultimi baluardi per i giovani che non sono disposti a piegarsi al volere dell'establishment.

"Guardatevi intorno, guardate cosa sta succedendo online. Instagram e TikTok sono pieni di persone che danno un'idea falsa ai ragazzi su come dovrebbero essere gli uomini e su come dovrebbero essere le donne. Voglio dire, è solo una fantasia di ciò che dovrebbe essere veramente la sessualità. Tendiamo a dimenticare di cosa si tratta veramente, ovvero essere se stessi", ha spiegato l'attore.

"Prendi Andrew Tate... dice così tante cose, specialmente se conosci il suo background, che sembrano essere profondamente sbagliate. Ma è innegabile che dica anche cose molto interessanti perché il suo scopo è quello di difendere la mascolinità che, di questi tempi, è diventata un motivo di vergogna per i ragazzi. L'establishment ti vuole più femminile e più vulnerabile... ma sarà un problema per tutti se gli uomini dovessero diventare troppo vulnerabili e troppo femminili", ha concluso Vincent Cassel.