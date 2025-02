"Vince Olly, ma non so chi sia": come ha fatto Pinuccio di Striscia ad azzeccare la profezia su Sanremo 2025?

Lo scorso 5 febbraio nel corso di una trasmissione in onda su Telebari andata in onda due giorni dopo, l'inviato di Striscia la Notizia Pinuccio aveva clamorosamente anticipato il nome del vincitore del Festival di Sanremo.

Pinuccio aveva indicato proprio in Olly il vincitore della manifestazione canora, e puntualmente sabato sera la previsione è risultata azzeccata. Ma come ha fatto ad indovinare il nome del vincitore?

La riflessione di Pinuccio

Nelle ore successive alla vittoria di Olly sui social diversi utenti hanno fatto notare come dietro il cantante genovese ci fosse la manager Marta Donà, colei che ha curato gli interessi di altri vincitori recenti di Sanremo come i Måneskin, Marco Mengoni e Angelina Mango.

All'epoca della previsione in tv, Pinuccio fece notare proprio questo dettaglio:"Quando vince un cantante, bisogna sempre chiedersi chi c'è dietro... andate a vedere chi c'era dietro il vincitore dell'anno scorso". L'inviato di Striscia la Notizia si riferisce proprio a Marta Donà.

La partecipazione all'Eurovision

Nel frattempo, Olly non è affatto sicuro di partecipare alla prossima edizione dell'Eurovision, che andrà in onda a maggio a Basilea. Fresco vincitore di Sanremo, il cantante non ha ancora deciso e vuole prendersi del tempo per pensare.

Nel caso in cui Olly dovesse decidere di non partecipare all'Eurovision, lo scettro passerebbe nelle mani del secondo classificato, Lucio Corsi.

La serata finale di Sanremo 2025 si è conclusa con la vittoria Olly con Balorda nostalgia, davanti ad altri due grandi favoriti della kermesse sanremese come Lucio Corsi e Brunori Sas.