Vin Diesel, vacanza in Italia: il suo yacht è da star (FOTO)

Vin Diesel si gode un periodo di vacanza in Italia e l'incredibile yacht di lusso della star di Fast & Furious non è passato inosservato sui social media.

Vin Diesel si sta godendo un po' di tempo libero su uno yacht di lusso a Portofino, in Italia. L'attore di Fast & Furious si è rilassato a torso nudo a bordo della splendida barca, come testimoniano alcune foto visibili online. Vin è in compagnia della sua ragazza Paloma Jiménez, la collega attrice Zoe Saldana e suo marito l'artista Marco Perego.

Diesel e la sua famiglia, lui e la Jiménez hanno tre figli: Hania, 13, Pauline, 6, e Vincent, 11, si stanno godendo la splendida città ligure dopo che il produttore e attore americano è stato recentemente a Venezia per assistere alla sfilata di Dolce & Gabbana.

"I momenti della vita che ci ricordano il Divino sono tutt'intorno a noi, dobbiamo semplicemente riconoscerli... ed essere grati" ha scritto Vin nella didascalia di un post sui social media. "Venezia è stata piena di così tanti momenti magici, che spero di condividere con voi. Per ora, ho selezionato due di quei momenti, che qualcuno definirà come il miglior show dell'anno!", ha concluso la star.

Vin Diesel tornerà presto in studio per girare il prossimo episodio di Fast & Furious la cui uscita è prevista per il 7 aprile 2023. F9 è uscito a giugno ed è stato il film ad aver raggiunto il maggior incasso durante la pandemia totalizzando, finora, 700 milioni di dollari al botteghino globale.