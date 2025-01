Vin Diesel saluta Dwayne Johnson sul palco dei Golden Globes scantenando i commenti sui social

Vin Diesel è salito sul palco dei Golden Globes 2025 per presentare la categoria dedicata ai film blockbuster e ha sorpreso i presenti in sala e gli spettatori salutando Dwayne Johnson.

Tra le due star da tempo non c'è un buon rapporto a causa degli scontri avvenuti durante le riprese dei film di Fast and Furious.

L'interazione tra Diesel e Johnson

Nel 2023 il rapporto tra i due attori sembrava essere tornato amichevole, considerando inoltre che sui titoli di coda di Fast X si annunciava il ritorno di Luke Hobbs, personaggio interpretato da Dwayne Johnson. Vin Diesel, già nel novembre 2021, aveva invitato il collega a essere coinvolto nuovamente nel franchise action, ricevendo tuttavia un rifiuto molto netto.

Nel 2016 The Rock aveva insultato un collega, senza nominarlo. Nelle settimane successive si era scoperto che Dwayne stava riferendosi a Vin Diesel che, invece, si era giustificato sostenendo che la tensione era stata legata alla necessità di far emergere un lato inedito di Johnson davanti alla telecamera. La star del franchise action aveva aggiunto: "Farei qualsiasi cosa pur di ottenere le performance giuste in qualsiasi cosa sto producendo".

Dopo l'arrivo di Fast X nelle sale, Johnson aveva dichiarato online: "L'estate scorsa io e Vin ci siamo lasciati tutto il passato alle spalle. Guideremo con fratellanza e fermezza, e ci prenderemo sempre cura del franchise, dei personaggi e dei fan che amiamo".

Le reazioni dei fan

Il saluto di Vin Diesel a Dwayne Johnson, come prevedibile, non è passato inosservato e online si sono scatenati i commenti di ogni tipo, da chi ha provato a immaginare il possibile scontro dietro le quinte a chi si è spinto addirittura a creare con l'intelligenza artificiale una sparatoria tra i due attori.

La reazione più diffusa, tuttavia, è quella di incredulità e tanta ironia per l'inaspettata situazione che si è verificata durante la cerimonia di consegna dei premi.

Ecco i tweet più divertenti apparsi online:

