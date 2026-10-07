Vin Diesel rivela il ruolo che conta più di Dom, Groot e Riddick: "Quello che mi completa"

Vin Diesel ha interpretato alcuni dei personaggi più riconoscibili del cinema action, da Dominic Toretto a Riddick, passando per Groot. Ma per l'attore nessuno di quei ruoli ha lo stesso peso di quello che ricopre lontano dal set.

Vin Diesel ha passato gran parte della sua carriera a interpretare uomini capaci di sopravvivere a praticamente qualsiasi cosa. Dominic Toretto corre a tutta velocità tra inseguimenti impossibili, Riddick affronta interi pianeti ostili e Groot è diventato uno dei personaggi più riconoscibili dell'universo Marvel. Eppure, secondo l'attore, c'è un ruolo che riesce a rappresentarlo più di tutti gli altri. Lo ha raccontato sui social, pubblicando una rara fotografia insieme alla figlia Pauline e accompagnandola con una riflessione sulla propria carriera e sulla vita privata.

"Il ruolo che mi completa è quello di papà"

"Riddick, Dom, Xander, Groot, Theo, Kaulder, Bloodshot... sono tutte parti di me. Ma il ruolo che mi completa... papà", ha scritto Diesel nel post. L'attore ha così messo in fila alcuni dei personaggi che hanno segnato la sua filmografia, da Xander Cage di xXx a Kaulder di The Last Witch Hunter, fino a Bloodshot dell'omonimo cinecomic. Nessuno, però, sembra avere per lui lo stesso significato della paternità.

La fotografia mostra Vin Diesel insieme alla figlia Pauline, 11 anni, che porta il nome della figlia in omaggio a Paul Walker, l'attore e amico con cui aveva condiviso la saga di Fast & Furious e morto nel 2013.

Diesel ha tre figli avuti con la compagna di lunga data Paloma Jiménez: Hania, nata nel 2008, Vincent, nato nel 2010, e Pauline, la più giovane. Anche Vincent ha avuto un piccolo legame con il mondo cinematografico del padre. Nel 2021 ha infatti interpretato una versione giovane di Dominic Toretto nelle sequenze ambientate nel passato di Fast & Furious 9.

Il prossimo capitolo sarà Fast Forever

Nel corso degli anni Diesel ha parlato più volte del modo in cui la paternità ha modificato le sue priorità, soprattutto dopo una carriera costruita su film d'azione, franchise miliardari e personaggi destinati a tornare sul grande schermo.

La riflessione arriva mentre Vin Diesel continua a prepararsi per Fast Forever, il film destinato a chiudere la storia principale della saga di Fast & Furious. L'uscita del capitolo conclusivo è attualmente prevista per il 2028.

Per un attore che ha legato indissolubilmente la propria immagine a Dominic Toretto, il personaggio che ha interpretato per oltre vent'anni, la frase pubblicata sui social introduce una gerarchia piuttosto chiara. Dom, Riddick e tutti gli altri alter ego cinematografici fanno parte della sua identità professionale; essere padre, invece, è il ruolo che Diesel considera capace di completare la persona dietro quei personaggi.