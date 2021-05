Villarreal-Manchester United, finale di Europa League: dove vederla stasera in TV e in streaming

Stasera si gioca Villarreal-Manchester United: ecco dove vedere in TV e in streaming la finale della UEFA Europa League 2020/2021.

Villarreal -Manchester United, che si gioca stasera alle 21:00, è la finale della UEFA Europa League 2020/2021. Il Manchester United negli ultimi due turni ha battuto le italiane Roma e Milan. Il Villarreal ha superato gli inglesi dell'Arsenal in semifinale.

Dove vederla in TV

Villarreal-Manchester United andrà in onda alle ore 21:00 in chiaro su TV8 dal Gdansk Stadium di Danzica, in Polonia. L'incontro si potrà vedere anche su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (Canale 251) e Sky Sport 24. Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport Uno (canale 472 e 482). La telecronaca sarà affidata a Federico Zancan. Il commento Tecnico sarà di Daniele Adani.

Il prestigioso trofeo si assegnerà stasera, in caso di parità al termine dei 90 minuti ci saranno due tempi supplementari della durata totale di 30 minuti. In caso di ulteriore parità si procederà ai calci di rigore ad oltranza.

Dove vedere la finale di Europa League in streaming

Villarreal-Manchester United potrà essere vista in streaming anche su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app smartphone, Tablet o su PC dai principali browser Web. La partita si potrà acquistare anche su NOW, seguendo le istruzioni del servizio internet di Sky.