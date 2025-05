Il mondo dei video musicali degli anni '90 diventa una serie tv diretta da Jonas Akerlund

Jonas Akerlund sarà il regista del pilot di una nuova serie tv intitolata Glitter Fades, ambientata nel mondo dei video musicali degli anni '90.

Il progetto è stato ideato da Susan Agostinelli e DIGA Studios, la casa di produzione di Tony DiSanto, ex responsabile della programmazione di MTV.

La sinossi della serie Glitter Fades

Glitter Fades si ispirerà all'esperienza vissuta da Agostinelli negli anni in cui produceva video musicali per band come Sugar Ray e Sublime. La descrizione ufficiale del progetto anticipa che nelle puntate si esplorerà 'il glamour, le crisi di identità e il caotico tentativo di reinventarsi' che animavano il dietro le quinte della popolarità dei video musicali negli anni '90.

La storia sarà ambientata 'nel mondo dal ritmo incalzante e alimentato dall'ego in cui sono state create alcune delle più iconiche immagini della cultura pop e in cui molte identità sono state spezzate e rinate'.

L'esperienza del team coinvolto nel progetto

Agostinelli, nella sua carriera, ha lavorato con registi come McG negli anni in cui si occupava di video musicali e tra i suoi progetti più famosi ci sono hit come ...Baby One More Time di Britney Spears e All I Wanna Do di Sheryl Crow.

Jonas Akerlund conosce molto bene il mondo della musica: in passato è stato un membro della band black metal svedese Bathory e ha girato video musicali per i Metallica, Queens of the Stone Age, per Madonna in occasione di Ray of Light, e Paul McCartney.