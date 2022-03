Victoria De Angelis, la foto in topless su Instagram è a rischio censura (e lei lo fa apposta)

Victoria De Angelis, il giorno della festa della donna, ha provocato Instagram con una foto in topless a rischio censura: la bassista dei Maneskin, che è diventata un vero e proprio simbolo femminile, continua a combattere quella che molti definiscono come "discriminazione nei confronti dei capezzoli femminili".

Su Instagram non possono essere postate immagini in cui compaiono capezzoli di donne e secondo molte persone questo è uno standard "discriminatorio" visto che gli uomini possono tranquillamente posare a petto nudo. Secondo molti è proprio questo il motivo per cui la De Angelis ha scelto la Giornata internazionale dei diritti della donna per sfidare Instagram.

"Cercando di non essere censurata da Instagram un'altra volta", ha scritto la bassista nella didascalia dello scatto che i fan stanno condividendo su tutte le piattaforme social. Il post, diventato virale in poco tempo, ad oggi, in meno di una giornata, ha già raggiunto un milione di "mi piace".

Inutile dire che i commenti degli utenti non si sono fatti attendere, da Willow Smith e altre celebrità che hanno commentato con una serie di emoji fino a fan sfegatati che hanno scritto frasi come: "Instagram non provare a segnalare la perfezione", e ancora: "C'è chi la chiama Queen e ora conosciamo il motivo."