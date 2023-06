Victoria Cabello – Viaggi Pazzeschi stasera su TV8: anticipazioni e tappa della nuova puntata

Stasera, 6 giugno, su TV8, alle 21:30, verrà trasmessa la nuova puntata di Victoria Cabello - Viaggi Pazzeschi, il programma dedicato ai viaggi condotto da Victoria Cabello, che è anche co-autrice dello show, insieme a Paride Vitale.

Victoria Cabello – Viaggi Pazzeschi: una foto del programma TV

Nuovo appuntamento con il format che ci porta in giro per l'Europa grazie all'aiuto di italiani residenti in quella specifica località. Il duo di viaggiatori più folle e divertente del piccolo schermo questa sera ci porterà nel cuore della "caliente" Madrid, meta del nuovo episodio del travel-show ideato e prodotto da Banijay Italia.

Anche questa volta Victoria e Paride saranno alla mercé di 3 local (italiani trasferiti a Madrid) che proporranno loro 3 differenti esperienze con lo scopo di emozionare i due impavidi viaggiatori e aggiudicarsi il premio della puntata. Se Paride spera in una trasferta a base di sangria e tapas, Victoria è pronta al peggio.

In questo folle viaggio, Victoria Cabello e Paride Vitale dovranno cimentarsi in una scatenatissima sessione di flamenco, proveranno il brivido di salire all'altare di una chiesa decisamente sopra le righe e, per finire, lasceranno ogni freno inibitorio in un'ultima piccantissima experience che regalerà non poco imbarazzo ai due protagonisti.

Non mancheranno poi le extra-experience, scovate direttamente da Victoria Cabello - conduttrice e co-autrice del programma - che come di consueto saranno l'occasione per annotare usi e costumi pazzeschi da replicare 'tranquillamente' in viaggio.

Alla fine i conduttori devono decidere quale esperienza è stata la migliore, e quindi scegliere il vincitore di questa tappa.