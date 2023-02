Viaggio in Ucraina, il pdocast di Vincenzo Frenda disponibile da oggi su RaiPlay Sound

Viaggio in Ucraina è un podcast in 10 puntate realizzato da Vincenzo Frenda, inviato di guerra del Tg2, disponibile da oggi su RaiPlay Sound

Da oggi 24 febbraio il podcast Viaggio in Ucraina è disponibile su RaiPlay Sound. Vincenzo Frenda, inviato di guerra del Tg2, racconta in dieci puntate la guerra vista da dentro. La storia si sviluppa attraverso dieci episodi. I primi cinque sono disponibili da oggi, gli ultimi cinque arriveranno sulla piattaforma multimediale dedicata all'offerta radiofonica della Rai il prossimo 10 marzo.

Com'è la guerra vista da dentro? E' la domanda che si è posto Vincenzo Frenda, inviato di guerra per il Tg2, in partenza per la sua prima trasferta verso l'Ucraina qualche settimana dopo lo scoppio del conflitto. E' stato un viaggio di cinque settimane a bordo di una vecchia auto polacca, insieme al cameraman Marco Nicois e la fixer locale Nadia. Viaggio in Ucraina ora è un podcast in dieci puntate da ascoltare sul portale RaiPlay Sound. Le prime cinque da quindici minuti sono disponibili da oggi 24 febbraio. Le successive dal 10 marzo.

E'un racconto audio che include grandi città e piccoli villaggi rurali di poche case. Uno spaccato emozionale di come la guerra sia percepita nei tanti contesti dai diversi strati sociali della popolazione. Attraverso il racconto della voce narrante, si possono ascoltare rumori della guerra ripresi in presa diretta, a cui si aggiungono le testimonianze intense di civili, militari, oltre alle corrispondenze dal vivo realizzate nei luoghi visitati. Un podcast crudo ma emotivo.