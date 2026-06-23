Via dei matti n° 0 piaceva a tutti ma la RAI l'ha cancellato

Stefano Bollani e Valentina Cenni confermano la chiusura di Via dei Matti n°0 dopo cinque stagioni. Il programma Rai, amatissimo da pubblico e critica, non tornerà in palinsesto nonostante il successo ottenuto negli anni.

Via dei Matti n°0 era uno dei programmi più apprezzati del palinsesto Rai, capace di unire musica, cultura e leggerezza in un format originale e riconoscibile. Eppure, nonostante il successo di pubblico e critica, la trasmissione condotta da Stefano Bollani e Valentina Cenni è stata cancellata dopo cinque stagioni. L'annuncio è arrivato direttamente dai due conduttori, che hanno confermato la decisione della Rai attraverso un video diffuso sui social.

Nel messaggio condiviso online, i due hanno scelto di salutare il pubblico con parole di grande gratitudine per il percorso fatto insieme. Il programma, andato in onda per la prima volta il 15 marzo 2021, è stato per anni uno spazio televisivo unico nel panorama culturale italiano, capace di trasformare una "casa immaginaria" in un punto d'incontro tra artisti, musica dal vivo e conversazioni informali.

Stefano Bollani e Valentina Cenni, coppia nella vita oltre che sullo schermo, hanno espresso rammarico per la chiusura del programma, sottolineando quanto l'esperienza sia stata significativa anche dal punto di vista umano. Nel video, i due hanno ringraziato il pubblico che li ha seguiti nel corso delle cinque stagioni. "Ci sarebbe piaciuto darvi una buona notizia, che Via dei Matti sarebbe proseguito, ma non sarà così. Purtroppo non ci sarà una nuova stagione", hanno spiegato, aggiungendo un ringraziamento sentito per l'affetto ricevuto.

Stefano Bollani e Valentina Cenni

Nel corso degli anni, Via dei Matti n°0 si è distinto come uno dei format più originali della Rai, apprezzato per la capacità di raccontare la musica in modo informale ma mai superficiale. La trasmissione ha ospitato artisti, musicisti e protagonisti della cultura italiana, diventando un appuntamento fisso per molti spettatori. Aldo Grassi lo definì "un piccolo programma al servizio della grande musica". Nonostante questo riscontro positivo, la Rai ha deciso di interrompere il progetto dopo cinque stagioni, senza che al momento siano state rese note ulteriori motivazioni ufficiali.

I conduttori hanno però ricordato che il pubblico potrà continuare a rivedere alcune puntate attraverso le repliche della quinta stagione, in onda su Rai 3 nell'access prime time. Gli episodi vengono trasmessi dal lunedì al venerdì, prima di Un posto al sole e dopo Blob. "Da stasera andranno in onda le repliche: un'occasione per rivedere alcuni dei momenti più belli che abbiamo vissuto insieme", hanno aggiunto Bollani e Cenni.

Cos'era Via dei Matti n°0 e da dove nasceva il titolo

Il titolo del programma era un omaggio alla celebre canzone La casa di Sergio Endrigo, che cita una "Via dei Matti numero zero", immaginando un luogo poetico e surreale. Proprio questa idea era diventata il cuore del format: una casa aperta alla musica, alla creatività e agli incontri inaspettati. Con la chiusura dopo cinque stagioni, si conclude così uno dei percorsi televisivi più riconoscibili e amati della Rai recente, lasciando un vuoto nel panorama dell'intrattenimento culturale italiano.