V/H/S/85: Scott Derrickson rivela che il suo segmento sarà ambientato nello stesso universo di Black Phone

Il segmento di V/H/S/85 diretto da Scott Derrickson sarà ambientato nello stesso universo di Black Phone, l'ultimo film per il cinema realizzato dal regista.

Ad aver parlato del suo cortometraggio è stato Scott Derrickson nel corso di un'intervista con Chris Killian di Comicbook. Il celebre regista ha dichiarato che il suo segmento sarà ambientato nello stesso universo narrativo di Black Phone. Il filmmaker ha spiegato in tal modo la connessione: "Ho dato vita a un crossover con l'universo di Black Phone, ma credo di averlo reso troppo sottile e che nessuno possa coglierlo proprio per questo motivo. Nel segmento James Ransone dice a proposito del personaggio di Gunther: 'Lei fa questi sogni che sono profetici. Mia sorella aveva lo stesso dono. L'hanno fatta impazzire e si è uccisa'".

Il regista ha proseguito: "Ecco, anche Gwen, la cugina di Gunther, ha lo stesso dono. Beh, la sorella di James Ransone è la madre di Gwen, e Gwen è la Gwen di The Black Phone. È letteralmente lo stesso dono, è questa capacità di sognare le cose prima che accadano, o di fare questi sogni profetici, futuristici e surreali".

Black Phone e V/H/S/85

Black Phone, l'ultimo film realizzato da Scott Derrickson, è interpretato da Ethan Hawke e, lo scorso anno, si è trasformato in una hit commerciale di primissimo livello. L'antologia V/H/S/85 è stata realizzata per Shudder e comprende segmenti diretti da Scott Derrickson, Gigi Saul Guerrero, David Bruckner, Mike P. Nelson e Natasha Kermani e uscirà in esclusiva streaming sulla piattaforma Shudder il 6 ottobre.