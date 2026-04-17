Vespucci - Il viaggio più lungo: da stasera su Rai 3 la docu-serie sul veliero più bello del mondo

Stasera su Rai 3 alle 21:20 appuntamento con Vespucci - Il viaggio più lungo, la docu-serie che racconta l'ultimo viaggio intorno al mondo del veliero.

Narrata da Luca Ward, con le musiche di Nicola Piovani e la regia di Flavio Maspes, è co-prodotta da Rai Fiction e Palomar con la collaborazione della Marina Militare e dei Ministeri di Difesa e Cultura.

Il racconto di Vespucci - Il viaggio più lungo

La docuserie dedicata alla nave Amerigo Vespucci racconta il Tour Mondiale attraverso lo sguardo degli allievi ufficiali, dell'equipaggio e del comandante Giuseppe Lai. Un viaggio che unisce formazione militare e racconto del Made in Italy, trasformando il veliero in ambasciatore culturale itinerante tra città come Los Angeles, Tokyo, Singapore, Mumbai e Abu Dhabi.

Accanto alla navigazione, il progetto porta nel mondo arte, innovazione, ricerca e tradizione italiana, coinvolgendo istituzioni e realtà d'eccellenza in un'esposizione diffusa pensata per dialogare con un pubblico internazionale.

Il racconto segue anche il percorso degli allievi dell'Accademia Navale, tra prove fisiche, studio e vita a bordo, in un'esperienza formativa estrema segnata da ritmi serrati e condizioni difficili. Dalle traversate oceaniche alle tappe più complesse come il passaggio nel Mar Rosso sotto scorta militare, fino al rientro in Italia accolto da migliaia di persone a Trieste, la serie intreccia addestramento, missione diplomatica e identità nazionale, restituendo il senso di un viaggio che è insieme umano, simbolico e strategico.

Dove e quando andrà in onda la docu-serie

Vespucci - Il viaggio più lungo sarà trasmessa su Rai 3 in prima serata per due venerdì di fila, il 17 e il 24 aprile. Le due puntate saranno disponibili in streaming su RaiPlay a partire dal 17 aprile.

Il progetto "Tour Mondiale Vespucci e Villaggio Italia" è nato da un'idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto; sostenuto dalla Difesa e da dodici Ministeri, realizzato e prodotto da Difesa Servizi in partenariato pubblico/ privato con l'agenzia Ninetynine.