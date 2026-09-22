Verità Nascoste stasera su Rete 4, anticipazioni: dalla professoressa accoltellata al caso Garlasco

Questa sera, martedì 22 settembre, torna in prima serata su Rete 4 un nuovo appuntamento con Verità Nascoste, il programma di Videonews condotto da Milo Infante. La puntata sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e affronterà alcuni dei casi di cronaca che hanno alimentato il dibattito nelle ultime settimane dall'aggressione alla professoressa Isabella Marsilio a Roma fino agli ultimi sviluppi del caso Garlasco.

Verità Nascoste, dalla professoressa accoltellata all'omicidio di Pamela Genini

Tra gli appuntamenti più attesi della serata c'è l'intervista a Isabella Marsilio, la professoressa che lo scorso venerdì è stata accoltellata da uno studente all'interno della scuola media Giovanni Verga di Roma. A partire da quanto accaduto, il programma proporrà una riflessione sul ruolo dei social network e sulla loro influenza sui più giovani, anche alla luce delle polemiche emerse dopo l'aggressione.

Nel corso della puntata si tornerà quindi sull'omicidio di Pamela Genini, la sera del 14 ottobre 2025 nella sua abitazione a Milano, colpita con oltre 70 coltellate dal suo ex compagno Gianluca Soncin. In studio sarà presente Francesco Dolci, accompagnato dal suo avvocato Pierpaolo Cassarà, per commentare gli ultimi elementi legati al caso dopo la profanazione della tomba di Pamela nel cimitero di Strozza.

Spazio anche al tema della legittima difesa, al centro del dibattito dopo quanto accaduto a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo. Roberto Mollo, 35 anni, è indagato per omicidio dopo aver sparato e ucciso un uomo che, secondo la ricostruzione riportata, era stato sorpreso nella notte tra sabato e domenica all'interno della sua cascina durante un tentativo di rapina.

Il caso Garlasco torna al centro della puntata

In chiusura, Verità Nascoste dedicherà un'ampia pagina al caso Garlasco e agli sviluppi più recenti della vicenda. Tra gli elementi tornati sotto i riflettori c'è anche l'archiviazione dell'inchiesta per corruzione nei confronti dell'ex procuratore Mario Venditti.