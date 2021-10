Verissimo: gli ospiti di sabato 23 e domenica 24 ottobre 2021

Verissimo torna su Canale 5 alle 16:30 con un nuovo doppio appuntamento, sabato 23 e domenica 24 ottobre 2021.

Chi siederà in questo weekend nel salotto televisivo di Silvia Toffanin? Scopriamolo!

Saranno ospiti oggi alle 16:30 Anna Valle, protagonista della fiction "Luce dei miei occhi" che si sta rivelando un successo per Canale 5, Raimondo Todaro, new entry da quest'anno nella scuola di "Amici" in veste di professore di danza, Bianca Atzei, in un periodo particolarmente doloroso della sua vita e l'attore Lello Arena. Infine, in studio l'incredibile storia dell'attore Fabio Modugno.

Domenica 24 ottobre saranno protagonisti del talk show: Romina Power in un'inedita intervista ritratto, il direttore di "Chi" e conduttore di "Grande Fratello Vip" Alfonso Signorini, Cesara Buonamici, tra i volti storici e più amati del TG5 e la cantante Lola Ponce con il marito Aaron Diaz.

Ecco il promo con tutte le anticipazioni della doppia puntata.