Verissimo: ospiti Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, oggi su Canale 5

Oggi su Canale 5 alle ore 16:00 nuovo, imperdibile appuntamento con Verissimo, che vedrà ancora una volta la partecipazione di tanti ospiti e il racconto delle loro storie più intime.

Silvia Toffanin incontra, per un'intensa intervista, l'attrice e produttrice Rita Rusic. In esclusiva si racconta a Verissimo l'imprenditrice della moda Elisabetta Franchi. Prima intervista dopo il Grande Fratello Vip 5 per Elisabetta Gregoraci, che ha deciso di abbandonare la casa per riabbracciare il figlio Nathan Falco in tempo per le feste di Natale. E che ieri sera si è resa protagonista, dallo studio, di uno dei blocchi più contestati della puntata condotta da Alfonso Signorini, in cui ha preso di mira Pierpaolo Pretelli.

A Verissimo, anche uno dei concorrenti più amati di questa edizione di Grande Fratello Vip, Francesco Oppini, che sarà in studio con mamma Alba Parietti. Insieme, per un racconto di famiglia, Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Infine, prima intervista da neopapà per il frontman dei The Kolors Stash, a Verissimo con la compagna Giulia Belmonte.