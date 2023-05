Verissimo, ospiti di Silvia Toffanin del 13 e 14 maggio: Hilal Altinbilek, la Zuleyha di Terra amara

Sabato 13 e domenica 14 maggio 2023, la stagione di Verissimo si concluderà con due appuntamenti straordinari, ricchi di ospiti come Paola e Chiara, Lino Banfi e Hilal Altinbilek, la Zuleyha di Terra amara

Verissimo ospiti di sabato 13 maggio

A Verissimo il momento magico di Paola & Chiara, tornate a essere regine della dance pop italiana.

Inoltre, dal mondo di Amici di Maria De Filippi la sensibilità e il talento di Arisa e di Michele Bravi e tutte le emozioni degli ultimi eliminati del talent di Maria De Filippi: Cricca, Maddalena e Aaron.

Verissimo ospiti di domenica 14 maggio

Per la sua prima intervista in Italia sarà ospite l'attrice turca Hilal Altinbilek, ossia Züleyha, la splendida protagonista della serie di Canale 5 Terra amara, qui la clip di presentazione caricata su Mediaset Infinity

A Verissimo l'intenso racconto di vita di Asia Argento, una donna sempre capace di rinascere e rialzarsi.

Nella puntata conclusiva, Silvia Toffanin accoglie con calore il grande Lino Banfi, in un momento particolare della sua vita. Sarà un'occasione unica per ascoltare le parole e le emozioni di uno dei più amati e iconici attori italiani, che ci regalerà un'intervista indimenticabile.

Ma le sorprese non finiscono qui. Verissimo dedicherà ampio spazio anche ad Amici, a poche ore dall'ultimo serale, il talent show intramontabile di Maria De Filippi. I quattro super finalisti, i cantanti Wax e Angelina e i ballerini Isobel e Mattia, racconteranno i loro sogni facendoci assistere alle loro esibizioni.

Verissimo: Le storie

A partire dalla settimana prossima, il talk show di Canale 5 continuerà ad andare in onda il sabato e la domenica con Verissimo Le storie. In questa nuova formula, Silvia Toffanin presenterà le interviste più emozionanti realizzate durante l'anno, arricchite da esclusive e contributi assolutamente inediti. Sarà un'opportunità per rivivere i momenti più toccanti e coinvolgenti delle storie condivise nel corso della stagione.