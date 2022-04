Verde Giffoni - Youth for the Present, l'evento per i giovani che vogliono cambiare il mondo

Si chiama Verde Giffoni - Youth for the Present, l'evento che dal 27 al 30 aprile 2022 farà della sostenibilità in vari ambiti il suo tema portante: cinema, musica, cultura, comunicazione, innovazione si vanno ad unire alle più classiche accezioni del termine (sociali, economiche e ambientali) per dare un "autentico contributo al cambiamento".

La salvaguardia del pianeta è ora nelle nostre mani, ma anche delle generazioni a venire, e nella tradizione di Giffoni non è mai mancata l'attenzione dedicata a questa tematica, come d'altronde abbiamo potuto constatare anche dalle parole chiave che hanno guidato le diverse edizioni del festival: Acqua, Aria, Terra.

Adesso, però, si fanno le cose ancora più in grande, e 400 ragazzi di età compresa tra i 14 e i 25 avranno occasione di dialogare e confrontarsi con esperti e artisti proprio su questi argomenti.

E tra proiezioni e showcase, incontri e serate dedicate, l'iniziativa promossa da dall'Ente Autonomo Giffoni Experience, co-finanziata dal Ministero della Cultura - Direzione Generale per il Cinema e dalla Regione Campania, con il sostegno del Comune di Giffoni Valle Piana, Conai e i sette Consorzi di Filiera per la raccolta ci accompagnerà attraverso un'avventura volta a sensibilizzarei giovani e renderli artefici dei cambiamenti nel proprio futuro.

Come ha affermato il managing director di Giffoni, Jacopo Gubitosi: "Verde Giffoni rappresenta la nostra nuova sfida e rientra perfettamente nel processo creativo che, da 52 anni, fa di Giffoni un caso unico al mondo. Un festival cinematografico capace di evolversi e dare voce alle nuove generazioni su tematiche che rappresentano, in particolare per i ragazzi, delle vere e proprie urgenze. La sostenibilità ne è una parola chiave, intesa però in termini universali. Non è solo una questione di ambientalismo o di ecologia: vogliamo che abbia una veste etica, morale, in grado di coinvolgere la coscienza di ciascuno di noi. Dobbiamo necessariamente aprirci al futuro, prepararlo e determinare le condizioni per un mondo finalmente migliore. Verde Giffoni vuole essere un vento di speranza, aria pulita da respirare a pieni polmoni, la leva intorno a cui costruire il presente".

Per maggiori informazioni sui film che saranno proiettati, i vari ospiti e le attività, oltre che su come partecipare potete recarvi sul sito ufficiale del Giffoni Film Festival.