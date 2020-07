Venti20: Gomorraland è la quarta puntata del programma, stasera su TV8

La quarta puntata di Venti20, in onda stasera su TV8 in seconda serata dopo il The Best of Italia's Got Talent si intitola Gomorraland ed è una nuova tappa del viaggio di Alessio Viola nel cuore degli Anni 2000.

Per Gomorraland si intende la tendenza di questi ultimi venti anni a raccontare spesso le storie di cronaca nera dal punto di vista dei cattivi, sottolineando il fascino che esercita il male. Gomorra - La Serie è solo l'ultima di una lunga lista di serie televisive che vede protagonisti i criminali: Romanzo Criminale, Breaking Bad, I Soprano, ma anche Game of Thrones, dove sono sempre i cattivi a ritagliarsi i ruoli più affascinanti.

Gomorra - la serie: Salvatore Esposito è Gennaro, il figlio del boss Savastano

Gomorra, che nasce dal romanzo di Roberto Saviano, scoperchia una realtà, conosciuta ma mai così indagata come in questi ultimi 20 anni: la camorra a Napoli e provincia. Il caso letterario e mediatico ha soffiato vento in poppa alle indagini, portando a clamorosi arresti, come quello del clan dei casalesi, o ancora all'arresto della paranza dei bambini. Tutto è crime, realtà e finzione si mescolano. Gomorra e Romanzo Criminale diventano i riferimenti estetici dei nuovi camorristi.

E anche i casi di cronaca si spettacolarizzano. I casi di Cogne, Avetrana, Brembate, Perugia, prima di discutersi in sede giudiziaria si animano in televisione attraverso salotti, interviste e troupe televisive fisse per mesi sui luoghi degli omicidi.

Così, in un periodo storico in cui l'editoria conosce una certa crisi, c'è un solo genere che continua a vendere in tutto il mondo: il crime. Da Camilleri a Carlo Lucarelli i giallisti italiani e non solo sfornano un successo dopo l'altro. E molti dei loro personaggi si trasformano in protagonisti di serie televisive.

Nel suo viaggio Alessio Viola incontra Raffaele Sollecito, assolto in maniera definitiva dall'omicidio di Meredith Kercher, Francesco Montanari, che ha interpretato il ruolo de Il Libanese in Romanzo Criminale, oltre ai giornalisti Fiorenza Sarzanini e Gianluigi Nuzzi.

Qui di seguito i titoli delle prossime puntate, con la relativa messa in onda: