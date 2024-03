Venezuela-Italia stasera 21 marzo: dove vedere in TV e streaming la partita della nazionale di calcio

Stasera, 21 marzo 2023, la squadra di Luciano Spalletti scende in campo per affrontare il Venezuela. La partita è una delle due amichevoli che gli azzurri disputeranno in questo fine settimana per la preparazione a Euro 2024. Il match Venezuela-Italia sarà trasmesso in televisione e in streaming, ecco dove poterlo seguire.

Venezuela-Italia

L'Italia gioca questa sera contro il Venezuela, la prima partita del tour della nazionale di calcio negli Stati Uniti. L'incontro si disputa nella cornice dello stadio Chase Stadium di Fort Lauderdale, una città sulla costa sud-orientale della Florida.

Dove vederla in TV

Il calcio d'inizio è previsto alle 21:30 ora italiana, la partita sarà trasmessa in chiaro su Rai 1, subito dopo Affari Tuoi. Come di consueto, la telecronaca è affidata a Alberto Rimedio, il commento tecnico sarà di Antonio Di Gennaro.

A bordo campo Tiziana Alla. Alle interviste ci sarà Andrea Riscassi. Commenti in studio a cura di Alessandro Antinelli e Daniele Adani.

Dove vederla in streaming

La partita Venezuela-Italia si potrà seguire in streaming gratuito grazie alla piattaforma RaiPlay e attraverso l'app ufficiale o da PC fisso o Notebook.

Probabili Formazioni

VENEZUELA (4-4-2): Romo; Navarro, Angel, Osorio, Gonzalez; Savarino, Rincon, Casseres, Machis; Segovia, Rondon.

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Scalvini, Buongiorno, Darmian; Cambiaso, Barella, Jorginho, Udogie; Frattesi, Chiesa; Retegui.