Venezia 78: solo 3 i positivi al tampone a fronte di 4500 test anti-Covid

Venezia 78 è stata caratterizzata da un notevole livello organizzativo in modo particolare per quanto concerne l'aspetto sanitario. Nell'arco dei dieci giorni della manifestazione, gli hub sanitari hanno portato a termine ben 4500 test anti-Covid. A essere risultate positive al Covid sono state soltanto 3 persone.

Come riportato da Deadline, si tratta di una notizia decisamente confortante. La Mostra del Cinema di Venezia 2021, infatti, è un evento internazionale in grado di attrarre ben 11 mila accreditati provenienti da tutto il mondo. I responsabili dell'organizzazione della Mostra hanno avvertito le autorità competenti e tutte le persone entrate a contatto con i tre risultati positivi.

Venezia 78: le preferenze della redazione di Movieplayer.it

L'ultima edizione del Festival del Film di Cannes si è distinta per una media contagi di circa 3 al giorno (a fronte, però, di un numero di tamponi effettuati ben più elevato - Thierry Fremaux ha parlato di circa 4000 tamponi al giorno). Senza ombra di dubbio, esami del genere hanno un'importanza relativa, dal momento che una persona che effettua un test anti-Covid negativo l'ultimo giorno della Mostra potrebbe risultare positivo al suo ritorno a casa.

Il Festival ha chiuso i suoi battenti ieri sera. A trionfare alla 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia è stato L'evenement. A trionfare è stata anche l'Italia: infatti, Paolo Sorrentino ha vinto il Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria con il suo E' stata la mano di Dio. Nonostante le difficoltà nel reperimento dei biglietti da parte di pubblico e accreditati - alle prese con la piattaforma Boxol - quest'ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia è stata lodata per qualità e organizzazione.

Per entrare in sala, la Mostra ha richiesto Green Pass e ha messo a disposizione una serie di hub sanitari per effettuare tamponi gratuiti grazie alla collaborazione della Croce Rossa. Negli ultimi dieci giorni, il Veneto si è affermata come la terza regione in Italia per contagi. In tutta Italia, ieri, sono stati registrati 5190 nuovi casi.