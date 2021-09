Venezia 78, Alessandro Borghi arriva al Lido, nuovo look per la star di Mondocane (FOTO)

In Laguna arriva anche Alessandro Borghi: il divo è a Venezia 78 per Mondocane, unico titolo italiano in concorso alla Settimana della Critica. Nelle foto, pubblicate online da varie testate giornalistiche, la star italiana sfoggia un nuovo look che ha attirato l'attenzione dei fan: gilet, mocassini barba e capelli lunghi.

Per la 78esima edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, Borghi ha indossato un paio di mocassini neri con fibbie dorate a contrasto, una t-shirt bianca, un gilet beige e un paio di pantaloni blu con il risvolto che ha messo in evidenza la scarpa, completando così lo splendido look. Gli occhiali da sole e il meraviglioso sorriso dell'attore hanno fatto il resto.

Diavoli 2: un primo piano di Alessandro Borghi

Su Twitter, molti fan di Borghi hanno commentato il suo look, alcuni con ironia, altri sopraffatti dall'ammirazione: "Ma con quella barba Alessandro si sta preparando per interpretare Garibaldi?". Un altro utente ha scritto: "Hipster ma molto figo, bello come sempre ma soprattutto molto bravo!"

In Mondocane, pellicola che sarà distribuita nelle sale dal 3 settembre 2021, l'attore italiano interpreta il ruolo del cattivo, in una Taranto distopica devastata dall'inquinamento. Nella pellicola diretta da Alessandro Celli, Alessandro Borghi recita al fianco della giovane Barbara Ronchi, conosciuta principalmente per il suo ruolo in Padrenostro.