Venezia 77, Matteo Salvini sul red carpet con la fidanzata: "Mascherina? Ma siamo congiunti..."

Matteo Salvini è arrivato al Lido per la Mostra del Cinema di Venezia 77 per assistere al film Padrenostro di Matteo Noce, ma la sua presenza solleva polemiche: ecco le foto.

A Venezia 77 non solo star del cinema sul red carpet, ma anche Matteo Salvini, che ha sfilato sul red carpet con la fidanzata prima della proiezione di Padrenostro, il film di Matteo Noce con Pierfrancesco Favino, e come spesso accade ha provocato non poche polemiche.

Ieri, infatti, è stato presentato il primo film italiano in Concorso, con Pierfrancesco Favino, e a quanto pare Matteo Salvini ha partecipato alla premiere, sfilando sul tappeto rosso con la fidanzata Francesca Verdini. Come si vede nelle foto condivise da Salvini, il leader della Lega e la compagna sono arrivati al Lido in motoscafo per poi sfilare sul red carpet, dove alla richiesta di indossare la mascherina da parte dei fotografi, il politico ha risposto: "Mascherina? Ma siamo congiunti..."

Atteggiamento che, come spesso accade in questi mesi, ha provocato non poche polemiche riguardo al leader della Lega, anche se Matteo Salvini ha affermato di non essere sbarcato al Lido per parlare di politica ma soltanto per omaggiare il cinema e il cinema italiano come ha detto a La Stampa, rispondendo anche alle dichiarazioni precedentemente fatte da Pierfrancesco Favino in merito alla sua presenza: "Mi fa piacere vedere un film italiano, con attori italiani, con produzione italiana, che racconta una storia italiana, di anni difficili, per cui mi sono ritagliato due ore di tempo in questo periodo complicato e intenso" Sulla presenza di Matteo Salvini a Venezia 77, Pierfrancesco Favino ha detto che il politico non è stato invitato e ha sottolineato, quasi a voler scongiurare una strumentalizzazione del dramma sul terrorismo, che Padrenostro "non è un film manipolabile".

Matteo Salvini ha poi detto la sua sulla ripresa delle attività culturali dopo il lockdown: "È importante ricominciare, penso soprattutto alla musica, allo spettacolo e all'arte. Oltre che bellezza, la cultura è business. Penso che Venezia possa diventare fulcro di un turismo intelligente, di qualità non solo di quantità."

In vista della premiere di Padrenostro, il leader politico ha anche detto la sua su Pierfrancesco Favino, protagonista del film basato sull'attentato del 14 dicembre del 1976 al vicequestore Alfonso Noce: "Mi piace come attore, non lo conosco personalmente. Il mio non è giudizio estetico, preferisco le donne"