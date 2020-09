Venezia 77: Alessia Bonari, l'infermiera simbolo della lotta al Covid, sul tappeto rosso

Alessia Bonari ha sfilato a Venezia 77 dove ha ricevuto il premio personaggio dell'anno: nei mesi scorsi il selfie dell'infermiera con i segni della mascherina sul volto ha fatto il giro del mondo ed è stato uno dei simboli dell'Italia che lottava contro il Coronavirus.

L'Italia si era da poco chiusa in casa per il lockdown quando Alessia Bonari condivise un selfie che in poche ore diventò virale, non solo nel nostro Paese ma anche all'estero. Alessia Bonari aveva sul volto i segni di una mascherina tenuta troppo a lungo ed invitava gli italiani a restare a casa ed essere prudenti.

Sono passati quasi cinque mesi, l'emergenza sanitaria non è passata ma Alessia Bonari ha avuto la possibilità di sfilare sul Red Carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2020 come una diva.

Bella ed emozionata, Alessia, che ha 23 anni, ha ritirato il premio "personaggio dell'anno", organizzato da Tiziana Rocca.

Nella didascalia che ha accompagnato la foto pubblicata su Instagram ha scritto: "Grazie Venezia per tutto l'affetto ricevuto ma soprattutto grazie alla mia Italia". E come lo scorzo marzo ad Alessia sono arrivati i complimenti dei suoi follower: "Finalmente una persona degna di calcare il red carpet! Sei un angelo! Grazie tutti i giorni per quello che fai per il prossimo!!" scrive qualcuno che non ha dimenticato il lavoro fatto dagli ospedalieri in quei giorni. "Bellissima" o "Te lo meriti tutto" si legge scorrendo i commenti che sono davvero tanti come tantissimi sono i like ricevuti dal post.