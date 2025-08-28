Venezia 2025, Emma Stone presenta Bugonia: "Un progetto affascinante, emozionante, divertente e vivo"

Yorgos Lanthimos è tornato in concorso alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia con il film Bugonia, che vede ancora una volta protagonista una delle sue fidate collaboratrici, Emma Stone.

L'ultima volta che i due si presentarono insieme a Venezia fu per Povere creature!, basato sul romanzo di Alasdair Gray, che vinse il Leone d'Oro insieme a quattro Oscar e due Golden Globe.

Emma Stone ritiene Bugonia un film divertente e caotico

"Amo lavorare con Yorgos" ha confessato la star di Bugonia "Amo il materiale verso cui è attratto, i mondi che vuole esplorare e i personaggi che è stato così generoso da permettermi di interpretare".

Primo piano di Emma Stone in Bugonia

"Con l'eccezione di Will [Tracy, lo sceneggiatore], abbiamo tutti lavorato più volte con Yorgos" ha proseguito "Quindi alla fine sembra davvero un ambiente accogliente e sicuro per esplorare e sentirsi il più liberi possibile. So che tutti dicono 'è come se fossimo una famiglia', ma è davvero così quando hai realizzato così tante cose insieme ed è come se fossi stato in trincea insieme a loro".

La nuova avventura di Yorgos Lanthimos e Emma Stone sul grande schermo

Bugonia, remake del film sudcoreano Save the Green Planet! di Jang Joon-hwan, racconta la storia di due giovani ossessionati dalle teorie del complotto che rapiscono l'amministratrice delegata di una grande azienda, convinti che sia un'aliena intenzionata a distruggere il pianeta Terra.

Nel cast del film, oltre a Emma Stone, anche Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias e Alicia Silverstone. L'attrice di La La Land aveva lavorato con Lanthimos anche in La favorita e Kinds of Kindness.

L'attrice ha definito il film di Lanthimos 'riflessivo rispetto a questo momento storico nel nostro mondo e davvero affascinante ed emozionante, divertente e incasinato, e vivo'