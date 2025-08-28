Venezia 2025, Emma Stone presenta Bugonia: "Un progetto affascinante, emozionante, divertente e vivo"

L'attrice premio Oscar protagonista al Lido insieme al regista greco Yorgos Lanthimos per presentare la loro nuova collaborazione sul grande schermo.

Primo piano di Emma Stone alla Mostra di Venezia 2025
NOTIZIA di 28/08/2025

Yorgos Lanthimos è tornato in concorso alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia con il film Bugonia, che vede ancora una volta protagonista una delle sue fidate collaboratrici, Emma Stone.

L'ultima volta che i due si presentarono insieme a Venezia fu per Povere creature!, basato sul romanzo di Alasdair Gray, che vinse il Leone d'Oro insieme a quattro Oscar e due Golden Globe.

Emma Stone ritiene Bugonia un film divertente e caotico

"Amo lavorare con Yorgos" ha confessato la star di Bugonia "Amo il materiale verso cui è attratto, i mondi che vuole esplorare e i personaggi che è stato così generoso da permettermi di interpretare".

Bugonia Emma Stone Primo Piano
Primo piano di Emma Stone in Bugonia

"Con l'eccezione di Will [Tracy, lo sceneggiatore], abbiamo tutti lavorato più volte con Yorgos" ha proseguito "Quindi alla fine sembra davvero un ambiente accogliente e sicuro per esplorare e sentirsi il più liberi possibile. So che tutti dicono 'è come se fossimo una famiglia', ma è davvero così quando hai realizzato così tante cose insieme ed è come se fossi stato in trincea insieme a loro".

La nuova avventura di Yorgos Lanthimos e Emma Stone sul grande schermo

Bugonia, remake del film sudcoreano Save the Green Planet! di Jang Joon-hwan, racconta la storia di due giovani ossessionati dalle teorie del complotto che rapiscono l'amministratrice delegata di una grande azienda, convinti che sia un'aliena intenzionata a distruggere il pianeta Terra.

Nel cast del film, oltre a Emma Stone, anche Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias e Alicia Silverstone. L'attrice di La La Land aveva lavorato con Lanthimos anche in La favorita e Kinds of Kindness.

L'attrice ha definito il film di Lanthimos 'riflessivo rispetto a questo momento storico nel nostro mondo e davvero affascinante ed emozionante, divertente e incasinato, e vivo'