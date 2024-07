Venezia 2024: un Elefante in Laguna nel manifesto ufficiale dell’81esima edizione della Mostra del cinema

È stato appena diffuso il manifesto ufficiale dell'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, firmato da Lorenzo Mattotti, autore anche della sigla. L'immagine raffigura un elefante multicolore che ci porta indietro con la memoria a quando nel 1981 lo stesso animale si aggirava tra le strade di Venezia durante un famoso Carnevale della Biennale.

Secondo l'autore l'Elefante, alla cui groppa siede una giovane ragazza, è simbolo di memoria ma anche della storia del cinema oltre che a rappresentare l'esotico e l'incontro di diverse civiltà e culture, come il rinomato festival.

L'illustratore Lorenzo Mattotti firma per il settimo anno l'immagine del manifesto ufficiale della Mostra del cinema di Venezia. Nel maggio 2019 ha presentato con grande successo a Cannes, nelle sezione Un certain regard, il suo primo lungometraggio animato come autore e regista La famosa invasione degli orsi in Sicilia, ispirato alla favola/apologo di Dino Buzzati.

Biennale di Venezia, Willem Dafoe è il nuovo direttore artistico del settore teatro

L'edizione di quest'anno

Qualche giorno fa è stato comunicato il programma della giornate dell'autori, sezione autonoma e indipendente della Mostra del Cinema di Venezia.

Beetlejuice Beetlejuice: il poster di Winona Ryder nel ruolo di Lydia

Beetlejuice Beetlejuice è il film di apertura di Venezia 2024. Diretto da Tim Burton, l'atteso sequel rivedrà in azione il protagonista Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara con l'aggiunta dei volti nuovi Justin Theroux, Monica Bellucci, Jenna Ortega, e Willem Dafoe. Il film sarà presentato Fuori Concorso nel programma dell'81esima edizione della Mostra del cinema di Venezia, diretta da Alberto Barbera, in programma dal 28 agosto al 7 settembre.

La pre-apertura di Venezia 2024 sarà dedicata a Vittorio De Sica con la proiezione de L'oro di Napoli, il film con Eduardo De Filippo, Sophia Loren, Silvana Mangano, Paolo Stoppa e Totò verrà in occasione dei 50 anni dalla scomparsa di Vittorio De Sica e dei 70 anni del film.

Il programma completo di Venezia 2024 verrà annunciato il 23 luglio durante la conferenza stampa che sarà trasmessa in diretta streaming su RaiPlay e su altri canali della Biennale, come il profilo ufficiale Youtube. Tra i titoli attesi The Room Next Door, primo film in inglese di Pedro Almodovar, con Con Julianne Moore e Tilda Swinton, Queer di Luca Guadagnino con Daniel Craig e Angelina Jolie in Maria di Pablo Larrain.