Venezia 2024: Laura Citarella e Chui Mui Tan protagoniste di Miu Miu Women’s Tales

La regista e interprete Chui Mui Tan e l'autrice e produttrice Laura Citarella protagoniste di Miu Miu Women's Tales, evento delle Giornate degli Autori, sezione indipendente della Mostra di Venezia 2024. Chui Mui Tan, regista e protagonista di Barbarian Invasion, prima donna protagonista del cinema malese, e Laura Citarella, l'acclamata autrice e produttrice argentina, protagonista alla Mostra del 2022 con Trenque Lauquen che i Cahiers du Cinéma segnalano come la più potente voce femminile del nuovo cinema argentino, sono le registe a cui questa edizione dedica il tradizionale spazio. I loro film brevi saranno presentati alle Giornate degli Autori sabato 31 agosto presso la Sala Perla del Palazzo del Casinò.

Il progetto Miu Miu Women's Tales nasce nel 2012 ed è un illuminato esempio di collaborazione artistica tra due realtà diverse che condividono il fine comune della valorizzazione del talento e della creatività al femminile. Ogni anno Miu Miu, come Creative Partner delle Giornate degli Autori, affida e sponsorizza a due registe la realizzazione di un cortometraggio in cui raccontare il mondo delle donne; i corti vengono proiettati durante la Mostra, alla presenza delle registe e del cast.

La proiezione è seguita nei due giorni successivi da quattro conversazioni, ospitate nello Spazio della Regione del Veneto all'Hotel Excelsior, in cui ospiti internazionali del mondo dello spettacolo dialogano con il pubblico sul proprio mestiere da un punto di vista femminile. Tra le 90 protagoniste degli scorsi anni: Liliana Cavani, Mira Nair, Alice Rohrwacher, Kate Mara, Sia, Hailee Steinfeld, Agnes Varda, Dakota Fanning, Juno Temple, Kate Bosworth, Zosia Mamet, Chloë Sevigny, Tessa Thompson, Brigitte Lacombe, Vanessa Kirby, Nathalie Emmanuel, Carla Simón, Maggie Gyllenhaal.

I corti 2024

I due film di quest'anno, parte di una collezione ormai diventata un simbolo di eccellenza artistica, sono:

27 I AM THE BEAUTY OF YOUR BEAUTY, I AM THE FEAR OF YOUR FEAR di Chui Mui Tan

Malesia, Italia, 2024, 21' Con Jo Kukathas, Sdanny Lee, Zhiny Ooi, Jean Seizure Produzione: HiProduction, Da Huang Pictures

Gita lascia il suo lavoro in Cina e si trasferisce in Malesia. Voleva prendersi una pausa per ripensare la sua vita. Grazie all'amicizia e ai combattimenti, finalmente si lascia andare liberando la sua forza interiore.

28 EL AFFAIRE MIU MIU di Laura Citarella

Argentina, 2024, anteprima mondiale Con Elisa Carricajo, Verónica Llinás, Juliana Muras, Laura Paredes, Ezequiel Pierri, Cecilia Rainero, Rafael Spregelburd, Guillermina Villa Simon Produzione: HiProduction, El Pampero Cine

In El affaire Miu Miu si raccontano una storia, una donna e un mistero. Una fusione tra un personaggio, un abito e un luogo.